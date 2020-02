VIDEO Handbal feminin: Naționala României, reunită la Râmnicu Vâlcea - Care este obiectivul pentru stagiul de pregătire

Naționala de handbal feminin a României se află în această săptămână la Râmnicu Vâlcea, în al doilea stagiu de pregătire pentru turneul preolimpic de calificare la JO de la Tokyo. Selecționerul Bogdan Burcea a precizat că această perioadă este dedicată exclusiv pregătirii pentru partida cu Norvegia, pe care tricolorele o vor disputa la 21 martie, după meciul de debut cu Thailanda.





Naționala României va avea miercuri o sesiune comună de antrenament cu SCM Râmnicu Vâlcea, care se va desfășura cu porțile închise, din dorința staffului tehnic.



"În primul rând, să le prezentăm fetelor strategia pe care o vom aborda în partida cu Norvegia. Această săptămână se adresează exclusiv acestui lucru. Deci, informarea și punerea în practică a lucrurilor pe care le vom pregăti pentru partida cu Norvegia.





Chiar dacă vin după meciuri foarte grele în cupele europene, fetele sunt pline de energie. Moralul este foarte bun. Încercăm și noi să menținem, să îmbunătățim acest lucru, deoarece mentalul pentru acest turneu trebuie să fie foarte, foarte puternic.





Am avut situații în care am plecat cu șansa a 14-a și am reușit. Noi credem în șansa noastră, oricare este aceea înainte de turneu. Rezultatele se fac pe teren, nu în afara terenului. Țintim să ne atingem obiectivul și anume calificarea la Olimpiada, indiferent cum.





Poate fi un avantaj că îl cunoaștem noi pe Adi Vasile (n.r antrenorul secund al Muntenegrului). Până la Adi Vasile și la jocul împotriva Muntenegrului, avem două jocuri și anume Thailanda și Norvegia. Programul este foarte ok, obiectivul rămâne același, de a câștiga două jocuri și a califica echipa.





Sincer, nu avem prea multe informații despre Thailanda. Dar vom obține în perioada următoare. Numai ieri au decis acest lucru, au confirmat participarea, deci în perioada următoare ne preocupăm de obținerea informațiilor despre Thailanda", a declarat Bogdan Burcea, potrivit FRH.





Ce a spus Cristina Neagu





"Se va pune accent pe pregătirea turneului preolimpic deja, ceea ce e foarte bine din punctul meu de vedere. Cu siguranță că sunt multe lucruri de pus la punct. Sunt multe jucătoare noi. Trebuie formate noi relații de joc, trebuie să vedem, exact cum zicea și Bogdan într-un interviu zilele trecute, cine poate să se apere acolo în centrul apărării. Sunt multe lucruri de pus la punct", a declarat Neagu.





România, șansa a treia la turneul preolimpic





"Pornim cu șansa a treia, din punctul meu de vedere. Norvegia și Muntenegru sunt favoritele grupei. Trebuie să fim realiști, însă asta nu înseamnă că nu avem șansa noastră. Este sport, până la urmă orice se poate întâmpla într-un meci. Ele joacă în prima zi și noi vom încerca să învingem a doua zi echipa învinsă în prima zi, pentru că asta ar însemna calificarea la Jocurile Olimpice. Deci, avem șansa noastră, credem în ea până la capăt. Am zis-o de multe ori, eu îmi doresc foarte mult să mergem la Jocurile Olimpice și cred până la capăt. Trei zile, trei meciuri. O să dăm totul acolo și o să vedem ce se întâmplă", a spus căpitanul naționalei României.





"Deocamdată eu nu m-am antrenat împreună cu ele, pentru că la convocarea trecută, la București, nu am fost prezentă. Am avut ceva probleme de sănătate, deci e prima oară când o să lucrez cu unele dintre ele. O să încerc să vorbesc cât mai mult cu ele, să le ajut cât pot de mult, că să închegăm relațiile de joc cât mai repede, pentru că timpul este foarte scurt.





Nu am apucat să lucrez cu Bogdan, îl știu de foarte mult timp. Din câte văd, este foarte încrezător în ceea ce urmează, asta e bine, pentru că trebuie să credem în șansa noastră până la capăt. Și aștept să facem antrenament împreună, discuții și așa mai departe. Nu știu exact cum e el", a precizat Neagu.





Despre ordinea meciurilor





"Thailanda este clar cel mai slab adversar din grupă. Într-un fel e bine pentru noi, intrăm cumva în ritmul competiției, după care avem două meciuri foarte importante. (despre ordinea meciurilor) E cu dus și întors. E clar un meci (cel cu Thailanda) în care poate evolua toată lumea, după care urmează meciul împotriva Norvegiei, foarte important. Cred că ordinea meciurilor e ok pentru noi. O să fie oricum foarte greu pentru că jucăm trei meciuri în trei zile. Este extrem de greu, mai ales că programul este deja foarte încărcat, dar adrenalina va fi foarte mare și dorința de victorie la fel, așa că o să dăm tot ce putem în acele trei zile", a mai spus liderul României.





Contează foarte mult forma de moment





"Am jucat și la Campionatul Mondial împotriva Muntenegrului și implicit împotriva lui (Adi Vasile). Adi este antrenorul nostru de la CSM București cu care lucrăm în fiecare zi și ne cunoaște foarte bine, dar repet, la astfel de meciuri contează foarte mult forma de moment. Pentru că este un meci pe care dacă îl câștigi te poate duce la Jocurile Olimpice".





Muntenegru are avantajul al terenului propriu





"E clar că Muntenegru are acest avantaj al terenului propriu, este normal, pe care probabil și noi l-am fi avut dacă se organiza în România. Dar nu, nu ne e frică de nimic special, sunt două echipe foarte bune. Este clar, Norvegia este echipa pe care am bătut-o o odată în ultimii 15 ani. Cu Muntenegru am fost mereu aproape, le-am bătut la Jocurile Olimpice, cred că la ultimele trei turnee preolimpice am tot jucat împotriva lor, le cunoaștem foarte bine.







Cred că vor fi meciuri echilibrate, pentru că presiunea este foarte mare, și nu doar pe noi, ci și pe ele. Și Norvegia cred că joacă primul turneu preolimpic după mulți, mulți ani, deci e clar că presiunea va fi și pe ele. Așa că orice se poate întâmpla", a conchis Cristina Neagu.





Vezi mai jos declarații ale selecționerului Bogdan Burcea și ale tricolorelor Cristina Neagu, Sonia Seraficeanu și Laura Pristăvița:







Jucătoarele convocate pentru perioada de pregătire de la Râmnicu Vâlcea :





Portari: Denisa Dedu (CSM București), Yulia Dumanska, Diana Ciucă (SCM Rm. Vâlcea)





Extreme stânga: Nicoleta Dincă (Gloria Bistrița), Ana Maria Tănăsie (Măgura Cisnădie)





Interi stânga: Cristina Neagu (CSM București), Bianca Tiron (Dunărea Brăila), Alexandra Severin (HC Zalău)





Centri: Andreea Rotaru (Gloria Buzău), Elena Dache (Dunărea Brăila), Ana Maria Țicu (SCM Craiova), Laura Pristăvița (Gloria Bistrița)





Interi dreapta: Alina Ilie (Gloria Buzău), Ana Maria Savu (SCM Craiova)





Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Minaur Baia Mare), Laura Moisă (CSM București)





Pivoți: Crina Pintea (CSM București), Dana Abed Kader (HC Zalău), Lorena Ostase (CSM Slatina)



Între 20-22 martie, în Muntenegru, echipa României va evolua, în ordine, cu Thailanda (20 martie), cu Norvegia (21 martie) şi cu Muntenegru (22 martie).



Cum arată cele trei grupe preolimpice:

*Primele două clasate vor ajunge la JO de la Tokyo 2020



Grupa 1 (gazdă Spania)



Spania

Suedia

Argentina

Senegal



Grupa 2 (gazdă Ungaria)



Rusia

Serbia

Kazahstan

Ungaria



Grupa 3 (gazdă Muntenegru)



Norvegia

Muntenegru

România

Thailanda.