VIDEO NBA: Houston Rockets, învinsă de Phoenix Suns - Record personal pentru Kelly Oubre Jr.

Rezultatele zilei în NBA:





Philadelphia 76ers vs Memphis Grizzlies 119-107

Washington Wizards vs Dallas Mavericks 119-118

Boston Celtics vs Atlanta Hawks 112-107

Indiana Pacers vs Toronto Raptors 106-115

Oklahoma City Thunder vs Detroit Pistons 108-101

Phoenix Suns vs Houston Rockets 127-91

Sacramento Kings vs Miami Heat 105-97

Utah Jazz vs Portland Trail Blazers 117-114

Clasamentele din cele două Conferințe:

VEST:









EST:



NBA Show:

The clever ball-fake and lay-in from Joe Ingles!@trailblazers 109@utahjazz 112



1:43 left on ESPN pic.twitter.com/HgxWwaroBX — NBA (@NBA) February 8, 2020

DAME TIME for the tie... make it 40 PTS, 8 3PM for Damian Lillard! ⌚️@trailblazers 112@utahjazz 112



1:11 to play on ESPN pic.twitter.com/z25wUUDqRN — NBA (@NBA) February 8, 2020

☘️ @jaytatum0 drills a career-high 7 threes en route to scoring 32 PTS in the @celtics 6th consecutive victory! #Celtics pic.twitter.com/sXuJQJicxA — NBA (@NBA) February 8, 2020

Kelly Oubre Jr. erupts for a career-high 39 PTS (7 3PM) on 14-19 shooting in the @Suns home W.



Devin Booker: 33 PTS, 9 REB

Mikal Bridges: 13 PTS, 2 3PM pic.twitter.com/ONuOIgm90q — NBA (@NBA) February 8, 2020

James Harden a fost din nou cel mai bun jucător pentru Rockets (32 puncte, 2 recuperări și 5 assist-uri), însă Oubre a fost ajutat și de Devin Booker (33 puncte, 9 recuperări și 3 pase decisive), iar Suns au dominat partida din Talking Stick Resort Arena (Phoenix), în fața a 17.043 de fani.Cele 42 de puncte, 6 recuperări și 6 pase decisive reușite de Damian Lillard nu au fost suficiente pentru o victorie a celor de la Trail Blazers în fața echipei Utah Jazz. Formația clasată pe locul 4 în Conferința de Vest a practicat un joc mai bun de echipă și s-a impus cu 117-114, chiar dacă la pauza dintre reprize era condusă cu 14 puncte.