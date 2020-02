NBA: Cum arată echipele pentru All Star Game

Echipele pentru ALL Star Game NBA au fost finalizate, căpitanii LeBron James şi Giannis Antetokounmpo anunţând titularii şi rezervele, în direct la TNT, transmite News.ro.



VIDEO NBA: Spectacol marca Russell Westbrook - Rockets câștigă pe terenul lui Los Angeles Lakers







Din Team LeBron fac parte:







Anthony Davis (L.A. Lakers), Kawhi Leonard (L.A. Clippers), Luka Doncic (Dallas), James Harden (Houston), LeBron James (L.A. Lakers, căpitan) – titulari / Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets), Domantas Sabonis (Indiana Pacers) – rezerve



Team Giannis: Joel Embiid (Philadelphia), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker (Boston), Trae Young (Atlanta), Giannis Antetokoumpo (Milwaukee, căpitan) – titulari / Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Bam Adebayo (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Jimmy Butler (Miami Heat), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Donovan Mitchell (UtahJazz) – rezerve.



Selecţia jucătorilor s-a făcut de pe lista celor care au fost votaţi pentru a fi titulari pentru All Star Game în fiecare conferinţă. James şi Antetokounmpo şi-au ales câte şapte rezerve.



All Star Game va avea loc în data de 16 februarie, la Chicago.