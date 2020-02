VIDEO ​NBA: Boston Celtics, victorie cu Orlando Magic; Los Angeles Clippers, succes categoric cu Miami Heat

​Boston Celtics și-a respectat statutul de favorită și a câștigat, scor 116-110, meciul cu Orlando Magic. Los Angeles Clippers a mai adunat un succes în clasament (128-111 cu Miami Heat), în timp ce Dallas Mavericks a pierdut pe propriul teren cu Memphis Grizzlies.





Rezultate consemnate în NBA:



Detroit Pistons - Phoenix Suns 116-108

Boston Celtics - Orlando Magic 116-100

Brooklyn Nets - Golden State Warriors 129-88

Toronto Raptors - Indiana Pacers 119-118

Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 120-127

Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers 109-103

Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 107-121

Utah Jazz - Denver Nuggets 95-98

Los Angeles Clippers - Miami Heat 128-111





Clasamentele din cele două Conferințe:

Sursa foto: captură soccerstand.com







Vest:











Est:











Rezumatul partidei dintre Clippers și Heat.







Rezumatul partidei dintre Pistons și Suns.







Rezumatul partidei dintre Mavericks și Grizzlies.







NBA, Show:

\uD83C\uDCCF 30 PTS, 21 REB, 10 AST for Joker \uD83C\uDCCF#NBAAllStar Nikola Jokic becomes the first @nuggets player to average 30+ PPG, 10+ RPG and 10+ APG over a 3-game span! pic.twitter.com/NTHsdp4LT0 — NBA (@NBA) February 6, 2020

Everyone was draining \uD83D\uDC4Cs at Staples Center! pic.twitter.com/jyeSfjGQuq — NBA (@NBA) February 6, 2020