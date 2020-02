​FIBA Europe Cup (baschet m): U BT Cluj s-a calificat în sferturi / CSM Oradea a părăsit competiția

Astfel, după ultima etapă din grupa J a competiţiei, în sferturile de finală ale competiţiei se califică U BT Cluj şi Tsmoki Minsk, ambele cu câte 10 puncte.





CSM Oradea şi Ironi Ness Ziona încheie pe locurile 3-4, cu câte 8 puncte, şi ratează faza următoare.





Primele două echipe din fiecare din cele patru grupe se vor califica în sfeturile de finală ale competiţiei.





U BT Cluj a rămas singura echipă din România reprezentantă în cupele europene.

Adversara formației U BT Cluj va fi echipa germană Medi Bayreuth. În sferturile competiției vor mai avea loc confruntările: Ventspils vs Bahcesehir, Tsmoki Minsk vs Bakken Bears și Pinar Karsiyaka vs BC Kiev.U BT Cluj a dispus de Ironi cu scorul de 82-71 (39-41), iar CSM Oradea a pierdut la Tsmoki Minsk, cu 62-68 (24-38, 57-57), după prelungiri.