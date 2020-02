​VIDEO NBA: Los Angeles Clippers se apropie de prima poziție din Vest; Miami Heat, victorie clară cu Philadelphia 76ers

​Los Angeles Clippers și-a trecut în cont victoria cu numărul 35 din sezonul regulat al NBA, performanță cu care s-a apropiat de liderul din Vest, Los Angeles Lakers (37 de succese). Miami Heat a câștigat categoric meciul cu Philadelphia 76ers, iar New York Knicks a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Cleveland Cavaliers.



Rezultatele zilei din NBA:

Spectacol marca NBA:



\uD83E\uDD8A @swipathefox scores 31 PTS on 10-16 shooting as the @SacramentoKings are victorious at home! pic.twitter.com/QryeMPEafq