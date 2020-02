VIDEO Faza zilei: Un suporter a adormit în timpul Super Bowl

Un videoclip cu un suporter care doarme în timpul Super Bowl a devenit viral pe rețelele de socializare, luni, după ce Kansas City Chiefs a învins formația San Francisco 49ers, în finala Ligii naționale de fotbal american (NFL), scor 31-20, scrie Mediafax.



Kansas City Chiefs a câştigat, duminică, ediţia cu numărul 54 a Super Bowl, după ce a învins în finala Ligii naţionale de fotbal american (NFL) formaţia San Francisco 49ers, scor 31-20, pe Hard Rock Stadium, din Miami. Pentru Kansas City Chiefs a fost primul titlu Super Bowl după o pauză de jumătate de secol. De asemenea, echipa condusă de Andy Reid este prima din istoria NFL care câştigă trei jocuri din play-off după ce a fost condusă la 10 sau mai multe puncte, potrivit CNN.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ