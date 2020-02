VIDEO Fotbal american: Kansas City Chiefs, campioană după 50 de ani - Victorie cu San Francisco 49ers în Super Bowl

Echipa Kansas City Chiefs şi talentatul său quarterback Patrick Mahomes au câştigat cea de-a 54-a ediţie a Super Bowl-ului, marea finală a Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), învingând cu scorul de 31-20 formaţia San Francisco 49ers, duminică seara, pe Hard Rock Stadium din Miami, în faţa a 76.000 de spectatori, scrie Agerpres.



Gruparea din Missouri îşi trece astfel în palmares al doilea titlu de campioană a NFL, la 50 de ani de la primul său succes, după o revenire spectaculoasă în finalul jocului.



Starul lui Chiefs, Patrick Mahomes, a devenit, la 24 de ani, cel mai tânăr quarterback din istorie care câştigă Trofeul Vince Lombardi, după Ben Roethlisberger. El a reuşit să întoarcă soarta meciului prin lansările către coechipierii săi, după ce San Francisco 49ers conducea cu 20-10 înaintea ultimului sfert al jocului, pe parcursul căruia Chiefs a înscris 21 de puncte.



Kansas City Chiefs îi succede astfel în palmaresul Super Bowl-ului formaţiei New England Patriots, care a cucerit anul trecut trofeul suprem din fotbalul american, pentru a şasea oară în istoria sa.



Cunoscutele soliste Shakira şi Jennifer Lopez au întreţinut atmosfera în pauza finalei de duminică, la spectacol fiind invitaţi, de asemenea, Bad Bunny şi J Balvin. Concertul din cadrul Super Bowl a atras în faţa micilor ecrane aproximativ 100 milioane de telespectatori în Statele Unite.









Înaintea startului finalei, jucătorii celor două formaţii şi spectatorii prezenţi în tribune au păstrat un minut de reculegere în memoria lui Kobe Bryant, starul american al baschetului, care a încetat din viaţă în urmă cu o săptămână, în urma unui accident de elicopter.





Rezumatul meciului San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs:







