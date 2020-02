Liga Campionilor, handbal (f): CSM Bucureşti - Metz 32-27 / Neagu a înscris 14 goluri

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia franceză Metz Handball, scor 32-27 (16-14), în al doilea meci din grupa principală I a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a fost MVP-ul partidei, cu 14 goluri, scrie News.ro.







În etapa inaugurală a grupei, CSM Bucureşti a fost învinsă la scor, în deplasare, de Ferencvaros, cu 33-23.





Clasamentul Grupei 1:





1. Metz 8 puncte

2. Rostov-Don 7 puncte

3. Esbjerg 6 puncte (- un joc)

4. Kristiansand 5 puncte

5. CSM București 5 puncte

6. Ferencvaros 3 puncte (- un joc)







Cristina Neagu, CSM București: Avem o echipă care se poate bate cu orice echipă din Liga Campionilor





”Pentru noi, practic fiecare meci rămas în această grupă este ca o finală. Şi cred că întreaga echipă a făcut un meci senzaţional astăzi. Sunt foarte, foarte mândră de cum am luptat astăzi. Fiecare meci e ca o finală. Va fi foarte greu următorul meci, pentru că jucăm împotriva unor echipe foarte bune, avem nevoie de toate punctele puse în joc. Cred că, dacă avem atitudinea de astăzi, putem să ne luptăm cu orice echipă. Bineînţeles, este puţin mai uşor când joci acasă, când ai publicul în spate, însă de asta avem nevoie. Să avem această atitudine şi să credem în victorie până la capăt. Avem o echipă care se poate bate cu orice altă echipă din Liga Campionilor”, a declarat Cristina Neagu, pentru Telekom Sport.





Neagu a lăudat-o și pe portarul echipei, Denisa Dedu: ”Per total, am jucat mai bine decât ele. Am jucat bine în apărare, deşi am primit destule goluri, am înscris, am avut un portar într-o zi foarte bună. Cred că per total am fost puţin mai bune decât ele pe toate fazele jocului”.





Adrian Vasile, antrenor CSM București: Este un moral mult mai bun acum pentru meciul din deplasare





”Trebuie să le felicit pe fete, pentru că au făcut un sfert fantastic tot meciul, au fost conectate pentru fiecare fază. Zona tactică păleşte atunci când o echipă se comportă aşa, nici nu mai merită să vorbim despre zona tactică. Suntem fericiţi că putem juca într-o astfel de sală precum Polivalenta. E un meci în care trebuie să ai dorinţă şi la un moment dat chiar să te sacrifici, pentru că nu există împotriva unei astfel de echipe nici un sfert de măsură, trebuie să fii cu totul aici. Au dat dovadă de foarte multă inimă şi acesta e lucrul care contează cel mai mult. Partea bună în sport e că ai întotdeauna a doua şansă să reconfirmi cine eşti cu adevărat şi cred că aceasta e faţa noastră. Este un moral mult mai bun acum pentru meciul din deplasare”, a declarat Adrian Vasile, pentru Telekom Sport.



Deţinătoarea trofeului este campioana Ungariei, Gyor ETO.





Principalele marcatoare ale partidei au fost Neagu 14 goluri şi Lekici 6, pentru CSM, respectiv Sajka 7 reuşite, pentru Metz.În urma rezultatului, CSM adună 5 puncte (locul 4), iar Metz, cu 8, rămâne lider.În primul meci al etapei, Rostov Don – Vipers, scor 33-26, iar ultima dispută a rundei va fi tot duminică, între Team Esbjerg şi Ferencvaros.CSM Bucureşti va avea în continuare programul: Vipers – CSM Bucureşti (8 februarie), CSM Bucureşti – FTC Budapesta (21 februarie), Metz – CSM Bucureşti (1 martie), CSM Bucureşti – Vipers (7 martie).În grupa preliminară B a competiţiei, CSM a obţinut rezultatele: 24-22 şi 21-25 cu Team Esbjerg, 23-23 şi 22-23 cu Rostov Don şi 35-19 şi 28-19 cu MKS Lublin.În grupa principală II joacă şi campioana României, SCM Râmnicu Vâlcea.Primele patru clasate din fiecare din cele două grupe principale se vor califica în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, cu meciuri tur-retur, programate între 3-5 şi 10-12 aprilie, pentru calificarea la Turneul Final Four. Acesta va avea loc la Budapesta, în 9-10 mai 2020, la Budapesta.