VIDEO Accidentul în care a murit Kobe Bryant, influențat de condițiile meteo - Ce i s-a transmis pilotului înainte de prăbușire

Poliția din Los Angeles apreciază că accidentul aviatic în care a fost implicat Kobe Bryant a fost influențat de condițiile meteo, notează presa din SUA. Pilotul nu s-a mai putut orienta și a prăbușit aeronava, scrie Mediafax.



Pe parcursul călătoriei era ceață, iar pilotul știa că în aceste condiții nu sunt indicate zborurile, mai ales cele la mică altitudine. În presa din SUA, a apărut o înregistrare audio, în care un angajat de control al traficului aerian îl avertizează pe pilot că zboară prea jos. Discuția a avut loc cu câteva minute înainte ca tragedia să se petreacă. ”Zbori la un nivel prea jos, pentru vremea dată.” – ar fi transmis acesta în casca pilotului.

Ulterior, elicopterul a dispărut de pe radar, iar în minutele următoare, mai mulți martori au alertat autoritățile cu privire la prăbușirea aparatului. Înaintea impactului, elicopterul s-a învârtit în cerc 15 minute și a încercat să se întoarcă la locul decolării. Din primele cercetări, se pare că ceața a fost motivul pentru care s-a produs accidentul.



Problemele la motor, care fuseseră aduse în discuție inițial, ar fi fost infirmate, notează mirror.co.uk.



\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 Kobe Bryant last 2 minutes helicopter communications with ATC through LA before they lost contact. pic.twitter.com/cn0YNl1xmz