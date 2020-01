VIDEO Spania și-a apărat titlul de campioană europeană la handbal masculin (22-20 vs Croația)

Campionatul European din 2020 a fost primul din istoria de 14 ediţii a competiţiei cu 24 de echipe la start şi tot primul găzduit de trei naţiuni: Austria, Norvegia şi Suedia.

Naţionala de handbal a României nu a mai participat la Campionatul European din 1996, atunci când se clasa pe locul 9, antrenor fiind Doru Simion, în prezent oficial al forului continental de profil, potrivit News.ro.

Watch the Game Highlights from Spain vs. Croatia, 01/26/2020 pic.twitter.com/2PCRoq819d