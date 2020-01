Cupa României (baschet m): U BT Cluj, calificată la Turneul F4, după eliminarea deținătoarei trofeului CSU Sibiu

Echipa de baschet masculin U BT Cluj este a treia calificată la Turneul Final Four al Cupei României, deşi a fost învinsă miercuri, în deplasare, de deţinătoarea trofeului, CSU Sibiu, scor 78-77 (41-46), în manşa retur din sferturile competiţiei, potrivit News.ro.

Principalii marcatori ai partidei au fost Stewart 19 puncte, pentru gazde, respectiv Planinici 14, pentru U BT Cluj.





În tur, echipa clujeană s-a impus cu scorul de 83-64, iar cu plus 18 per dubla manşă obţine calificarea la Turneul Final Four.





Ultimul meci retur din faza sferturilor de finală este cel dintre SCM Craiova şi CSM Oradea, programat joi (72-83 în tur).





Primele două formaţii calificate la Turneul F4 sunt SCM Timişoara şi Dinamo Bucureşti, după ce au eliminat în sferturi echipele BCMU Piteşti (91-66, 61-75), respectiv pe Steaua Bucureşti (78-83, 78-69).





În 2019, Cupa României a fost câştigată de echipa CSU Sibiu.