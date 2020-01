​VIDEO NBA: Giannis Antetokounmpo (37 de puncte) și Kawhi Leonard (43 de puncte), performerii serii - Victorii pentru Milwaukee Bucks și Los Angeles Clippers

​Kawhi Leonard a reușit 43 de puncte în mai puțin de 30 de minute jucate, intrând astfel în istoria celor de la Los Angeles Clippers. Californienii au trecut, scor 128-103, de Cleveland Cavaliers în Staples Center. Într-o altă partidă a zilei, Milwaukee Bucks a avut în Giannis Antetokounmpo (37-9-4) un adevărat lider. Gazdele au continuat seria victorioasă: 128-102 cu New York Knicks.



În "Fiserv Forum" (Milwaukee), Giannis Antetokounmpo a fost din nou cel mai important jucător al echipei cu cea mai bună linie de clasament din NBA. Cu 37 de puncte, 9 recuperări și 4 pase decisive, Giannis a ridicat în picioare în nenumărate rânduri publicul. Au fost 17.590 de spectatori la acest meci câștigat de Bucks în fața celor de la Knicks cu 128-102.



Los Angeles Clippers a trăit un moment important în istoria sa, Kawhi Leonard devenind primul jucător al californienilor care să înscrie peste 40 de puncte în mai puțin de 30 de minute jucate. 43-3-4 (puncte - recuperări - pase decisive) a fost linia reușită de Kawhi în 28 de minute și 44 de secunde.



Rezultatele zilei din NBA:

Atlanta Hawks - Phoenix Suns 123-110

Brooklyn Nets - Utah Jazz 107-118

Memphis Grizzlies - Houston Rockets 121-110

Milwaukee Bucks - New York Knicks 128-102

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 97-124

Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers 128-103



Clasamentele celor două conferințe:

Sursa foto: captură soccerstand.com



VEST:



EST:



Giannis Antetokounmpo, one man show:



The @Bucks improve to 36-6 behind @Giannis_An34 's 37 PTS, 9 REB in 22 minutes of action! #FearTheDeer pic.twitter.com/LtFFucIM3r

Kawhi Leonard (43 PTS, 6 3PM) becomes the first @LAClippers player to score 40+ in less than 30 minutes played! #ClipperNation pic.twitter.com/qLmiy5ZUYc