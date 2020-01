​VIDEO CE Handbal (m): Remiză dramatică între Danemarca și Ungaria / Belarus, Germania și Islanda, în Grupele Principale

​Danemarca (campioana mondială și olimpică en-titre) și Ungaria au oferit un meci spectaculos, cu multe răsturnări de situație, încheind la egalitate, scor 24-24, în al doilea meci din Grupa E a Campionatului European de Handbal masculin. În urma partidelor jucate luni seară, Belarus, Germania și Islanda și-au asigurat prezența în Grupele Principale.

După două meciuri disputate în Grupa E, Danemarca se află pe locul trei, cu un singur punct, după ce în prima etapă a fost învinsă de Islanda, scor 31-30. Ungaria e pe locul doi, cu 3 puncte, în timp ce Islanda se află pe primul loc și și-a asigurat calificarea în Grupele Principale.

Pentru a evita eliminarea, Danemarca este obligată să o învingă pe Rusia în ultimul meci, dar are nevoie ca Ungaria să piardă cu Islanda. Cele două partide vor avea loc miercuri.



Rezumatul partidei Danemarca vs Ungaria:

Rezultatele înregistrate luni:

Grupa A

Serbia - Croația 21-24

Muntenegru - Belarus 27-36



Clasament:

1. Croația 6 puncte (golaveraj 82:65) / calificată

2. Belarus 4 (94:88) / calificată

3. Muntenegru 2 (70:84)

4. Serbia 0 (72:81)



Grupa C:

Letonia - Germania 27-28

Olanda - Spania 25-36



Clasament:

1. Spania 6 puncte (golaveraj 102:73) / calificată

2. Germania 4 (88:83) / calificată

3. Olanda 2 (80:94)

4. Letonia 0 (73:93)



Grupa E:

Islanda - Rusia 34-23

Danemarca - Ungaria 24-24



Clasament:

1. Islanda 4 puncte (golaveraj 65:53) / calificată

2. Ungaria 3 (50:49)

3. Danemarca 1 (54:55)

4. Rusia 0 (48:60)



Ultimele meciuri din Grupa E:

Se vor juca miercuri

Islanda - Ungaria / de la ora 19:15

Rusia - Danemarca / de la ora 21:30





With all three rounds played for groups A and C, we know which 4 teams will continue in the competition, joined by @HSI_Iceland \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF8 from group E, with a match to play:@HRStwitt \uD83C\uDDED\uD83C\uDDF7#Belarus \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDFE@RFEBalonmano \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8@DHB_Teams \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/YVo8lTOM6v