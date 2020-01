VIDEO CE Handbal (m): Surpriză uriașă - Franța, eliminată în prima fază a grupelor

Franța, una dintre principalele favorite la medalii, a părăsit Campionatul European de handbal masculin după prima fază a grupelor. ''Les Bleus'' au suferit a doua înfrângere consecutivă, duminică, în faţa Norvegiei, scor 26-28, la Trondheim.

În partida de debut de la CE găzduit de Suedia, Austria şi Norvegia, Franța a fost învinsă de Portugalia, cu 28-25, astfel că ultimul meci, cel contra Bosniei-Herţegovina, este unul fără miză.



Franța are în palmares cinci medalii la CE, trei de aur (2006, 2010 și 2014) și două de bronz (2008 și 2018). În 2019, Franța a încheiat pe locul al treilea la Campionatul Mondial.

Norvegia și Portugalia au obținut biletele pentru Grupele Principale ale Campionatului European.



Rezumatul meciului Franța vs Norvegia:



Rezultatele de duminică:

Grupa B

Austria - Ucraina 34-30

Cehia - Macedonia de Nord 27-25

Clasament:



1. Austria 4 puncte

2. Cehia 2

3. Macedonia de Nord 2

4. Ucraina 0



Grupa D

Franţa - Norvegia 26-28

Portugalia - Bosnia Herţegovina 27-24

Clasament:



1. Norvegia 4 puncte

2. Portugalia 4

3. Franţa 0

4. Bosnia Herţegovina 0



Grupa F

Suedia - Slovenia 19-21

Elveţia - Polonia 31-24

Clasament:

1. Slovenia 4 puncte

2. Suedia 2

3. Elveţia 2

4. Polonia 0



Primele două clasate din fiecare grupă se califică în Grupele Principale ale competiţiei.





