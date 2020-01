​​VIDEO NBA: Los Angeles Lakers, victorie împotriva celor de la Dallas Mavericks (Rezultatele zilei)

​Los Angeles Lakers a ajuns la șapte victorii consecutive (are 31 în 38 de partide), după ce a învins-o, în "American Airlines Center" pe Dallas Mavericks, scor 129-114. Au mai obținut victorii favorite precum Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers și Utah Jazz.





În fața a 20.542 de spectatori, LeBron James a avut o nouă performanță impresionanță reușind 35 de puncte, 16 recuperări și 7 pase decisive. De partea cealaltă, Luka Doncic a fost cel mai bun jucător al celor de la Dallas cu 25 de puncte, 10 recuperări și 7 assist-uri.

Rezultatele zilei în NBA:





Washington Wizards vs Atlanta Hawks 111-101

New York Knicks vs New Orleans Pelicans 111-123

Brooklyn Nets vs Miami Heat 117-113

Chicago Bulls vs Indiana Pacers 105-116

Memphis Grizzlies vs San Antonio Spurs 134-121

Phoenix Suns vs Orlando Magic 98-94

Utah Jazz vs Charlotte Hornets 109-92

Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers 114-129

Sacramento Kings vs Milwaukee Bucks 106-127

Los Angeles Clippers vs Golden State Warriors 109-100