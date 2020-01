VIDEO NBA: San Antonio Spurs, performera zilei: A stopat seria câștigătoare a lui Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs a reușit să o învingă pe Milwaukee Bucks, echipa cu cea mai bună linie de clasament din NBA. În AT&T Arena, Spurs s-a impus cu 126-104, provocându-le oaspeților a șasea înfrângere din sezonul regulat al NBA.



Demar Derozan a fost cel mai bun marcator de pe parchetul din AT&T Center (San Antonio), acesta ajutându-și echipa (Spurs) cu 25 de puncte, 3 recuperări și 7 pase decisive. Giannis Antetokounmpo (liderul celor de la Milwaukee) și-a trecut în cont 24 de puncte, 12 recuperări și 8 pase decisive.

San Antonio a dominat mare parte din meci, gazdele cedând un singur sfert (al treilea), scor 29-26. În rest, supremația celor de la Spurs a fost cea mai evidentă în ultimul sfert, unul adjudecat cu 35-23.



A fost 126-104 pentru Spurs, formație care pune capăt seriei de cinci victorii consecutive a celor de la Bucks. La meciul din AT&T Center au fost 18.354 de spectatori.



Ultima înfrângere a celor de la Milwaukee data de pe 25 decembrie 2019, atunci când Philadelphia 76ers se impunea cu 121-109.



În pofida acestui insucces, Bucks (locul întâi din Est) rămâne echipa din NBA cu cea mai bună linie de clasament: 32 de victorii și doar 6 înfrângeri. Următoarea într-o ierarhie în timp real este Los Angeles Lakers, liderul din Vest: 29 de victorii și 7 înfrângeri.

Rezultatele zilei în NBA:



Charlotte Hornets - Indiana Pacers 104-115

Orlando Magic - Brooklyn Nets 101-89

Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder 120-113

Washington Wizards - Boston Celtics 99-94

Atlanta Hawks - Denver Nuggets 115-123

New Orleans Pelicans - Utah Jazz 126-128

Dallas Mavericks - Chicago Bulls 118-110

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 126-104

Sacramento Kings - Golden State Warriors 111-98



Clasamentele la zi din cele două Conferințe:

Sursa foto: captură soccerstand.com



VEST:



EST:



DeMar DeRozan scored 25 PTS on 11-15 shooting (73%) Monday night, his eighth straight game with more than 20 points and a field-goal percentage of 50% or higher. That's the longest such streak for any @spurs player since San Antonio joined the @NBA in 1976-77. pic.twitter.com/RcYvMNciGt