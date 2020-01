VIDEO NBA: Los Angeles Clippers, victoria cu numărul 25; Denver Nuggets, succes pe terenul lui Pacers

Los Angeles Clippers se menține pe primele locuri ale ierarhiei Conferinței de Vest din NBA, formația californiană bifând victoria cu numărul 25 din sezonul regulat: 126-112 cu Detroit Pistons. Denver Nuggets s-a impus pe terenul celor de la Indiana Pacers, iar Miami Heat a trecut de Toronto Raptors.

Denver și-a arătat superioritatea în "Bankers Life Fieldhouse" din Indianapolis, gazdele de la Indiana reușind să câștige doar primul sfert al partidei (37-27).



Jeremy Lamb (Indiana) a reușit cele mai multe puncte (30), acesta fiind urmat de Michael Porter (25) și de Nikola Jokic (22), ambii de la Nuggets.



Los Angeles Clippers este una dintre cele mai bune formații din acest sezon din NBA, formația din California ajungând la 25 de victorii din 36 de partide.



Contra celor de la Detroit Pistons, Montrezl Harrell (23 de puncte și 4 recuperări) a fost cel mai bun marcator al gazdelor. Au urmat Lou Williams (22 de puncte, 5 recuperări și 5 pase decisive) și Kawhi Leonard (18 puncte, 6 recuperări și 5 pase decisive). În Staples Center au fost 19.068 de spectatori.



Luka Doncic, decisiv pentru Dallas Mavericks:



Luka Doncic leads the way in the @dallasmavs win with 31 PTS (15 in 4th), 13 REB, 7 AST. #MFFL pic.twitter.com/Gi7krxNpMo