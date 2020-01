VIDEO Milwaukee Bucks continuă seria câștigătoare - LeBron James și Anthony Davis, 57 de puncte pentru Lakers

Minnesota Timberwolves a dat o replică foarte bună în "Fiserv Forum" din Milwaukee, însă nu a fost suficient pentru un rezultat pozitiv. Gazdele de la Bucks s-au impus cu 106-104, după un meci în care Giannis Antetokounmpo a fost din nou cel mai bun om al echipei: reușit 32 de puncte, 17 recuperări și 4 pase decisive.



În Staples Center, Lakers a reușit să stabilească diferența decisivă în chiar primul sfert (43-17). Ultimele două au aparținut oaspeților, însă aceștia nu au reușit să mai întoarcă cumva soarta confruntării.



Cel mai bun marcator de pe teren a fost Devin Booker, de la Suns, cu 32 de puncte (două recuperări și 7 pase decisive).



LeBron James a avut un meci cu 31 de puncte, 13 recuperări și 12 pase decisive, în timp ce Anthony Davis a bifat următoarele: 26 de puncte, 11 recuperări și două pase decisive.



Rezultatele zilei în NBA:



Washington Wizards - Orlando Magic 101-122

New York Knicks - Portland Trail Blazers 117-93

Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 106-104

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 117-107



Super fază reușită de LeBron James și Anthony Davis:



LeBron leads AD in for the @Lakers reverse slam. pic.twitter.com/iMlAhXOD2E

Anthony Davis rises to throw down the lob with two hands.@Suns 12@Lakers 30 pic.twitter.com/M65koZRyyV