Arbitrele Bonaventura, despre decizia care a stabilit campioana mondială la handbal feminin: "Nu am avut niciun dubiu"

"Rolul nostru este de a aplica regulamentul. În momentul în care am luat decizia, nu am avut nicio îndoială. Am fost chiar lângă acţiune şi am avut un bun câmp vizual. În momentul blocajului, mingea nu a părăsit în întregime suprafaţa careului. S-a întâmplat în ultimele 30 de secunde, aşa că această situaţie a antrenat un cartonaş roşu şi o lovitură de la 7 metri. Arbitrele de rezervă au observat acelaşi lucru, ne-au confirmat după meci.

În astfel momente ale jocului, trebuie să ai suficientă prospeţime psihică pentru a analiza situaţia şi a decide cu calm. Este posibil să fie pusă la îndoială (n.r. - decizia), dar nu a fost nevoie de nicio inregistrare video la acest campionat mondial.

Decizia a fost logică şi nu a justificat o declaraţie oficială a IHF. Spaniolul Ramon Gallego, şeful arbitrilor IHF, a explicat-o într-un interviu, duminică seară. La acest campionat mondial, înainte de finală, nu a existat nicio situaţie în ultimele 30 de secunde, iar acest lucru dovedeşte că viaţa unui arbitru nu este floare la ureche. Îi face pe oameni să vorbească şi arată, dacă ar mai fi fost necesar, că arbitrajul nu este simplu. Trebuie să ştii regulile în toată fineţea lor", a declarat Julie, pentru site-ul Federaţiei Franceze de Handbal.





Naţionala de handbal feminin a Olandei a câştigat, duminică, medalia de aur la Campionatul Mondial din Japonia, după ce a învins, în finala competiţiei, reprezentativa Spaniei, cu scorul de 30-29 (16-13).





Olandezele s-au impus după o lovitură de la şapte metri fructificată cu şase secunde înainte de final. La scorul de 29-29, Barbosa a ratat atacul Spaniei, iar Ainhoa Hernandez Serradora a blocat intenţionat mingea pe care portarul Olandei încerca să o trimită pe contraatac. Arbitrele Bonaventura au considerat că mingea se afla în semicerc în momentul în care sportiva spaniolă a blocat-o, impiedicând astfel acţiunea adversarelor, şi au dictat lovitură de la şapte metri pentru olandeze şi cartonaş roşu jucătoarei iberice. Lois Abbingh, fostă jucătoare la HCM Baia Mare, a marcat golul victoriei.





La această ediţie a CM, gemenele Bonaventura au condus nouă partide.