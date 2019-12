​CM Handbal (f): Rusia a obținut medaliile de bronz, după 33-28 vs Norvegia, viitoarea adversară a României la turneul preolimpic

Antrenată de Ambros Martin, naționala Rusiei de handbal feminin a obținut medaliile de bronz la Campionatul Mondial din Japonia, după ce a învins-o pe Norvegia în finala mică a turneului, scor 33-28. În urma acestui rezultat, România își cunoaște toate adversarele din grupa 3 de calificare a turneului preolimpic (19-22 martie 2020): Norvegia, Muntenegru și Coreea de Nord (primele două clasate vor obține biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo).

Eliminate în semifinale în ciuda poziției de favorite (Rusia de Olanda, Norvegia de Spania), meciul pentru poziția a treia a venit mai mult ca o consolare amară pentru cele două formații care își doreau titlul mondial.

Norvegia a început mai bine partida, a condus și la trei goluri (3-0 și 4-1), însă rusoaicele au reușit să restabilească în cele din urmă egalitatea (a fost pe rând remiză la 7, 8 și 9) și să treacă în avantaj: 18-15 la pauză. Repriza secundă a fost una în care norvegiencele nu s-au apropiat la mai puțin de două goluri (au făcut-o o singură dată, chiar la început), rusoaicele reușind să le țină la distanță printr-un joc foarte rapid și să se impună cu 33-28.

Russia\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA claim their first bronze medal\uD83E\uDD49 at the IHF Women's World Championship with a commanding win over Norway\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF4 . It's Russia's first medal since 2009! #Japan2019 #handinhand@rushandball pic.twitter.com/CwdATTdaIz