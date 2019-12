CM Handbal (f): Surprinzătoarea Spania, în finală - Victorie cu Norvegia, marea favorită (28-22)

După ce la pauză a fost 13-13, Spania s-a dezlănțuit în repriza a doua, ibericele reușind să etaleze un handbal incredibil: forță, viteză, imaginație. Norvegia nu a avut un răspuns pe măsură, iar Spania a obținut calificarea în finala CM de handbal feminin, după o victorie cu 28-22.

Spania și Norvegia au fost de nedespărțit în prima repriză, una în care s-a intrat la vestiare cu scorul de 13-13. Erau toate premisele unui nou meci echilibrat precum a fost semifinala dintre Olanda și Rusia.



Nu a fost însă până la urmă cazul, ibericele ieșind de la cabine cu un handbal la un nivel incredibil. Recuperări, viteză, agresivitate, inspirație, forță de grup formidabilă.



Marea echipă a Norvegiei a fost neputincioasă, iar la un moment dat recitalul a fost complet: au fost 8 goluri avantaj pentru Spania (27-19). Până la finalul partidei, nordicele au mai strâns difererența, dar victoria ibericelor a fost una categorică (28-22).





Cabral (7 goluri) și Rodriguez (6 goluri) au fost cele mai importante argumente ale Spaniei pe faza ofensivă. Pe lângă acest lucru, ibericele s-au apărat foarte bine, lucru evidențiat de doar cele 22 de goluri reușite de o formație ofensivă precum este Norvegia.



În marea finală de duminică (de la ora 13:30), Spania se va duela pentru aurul mondial cu Olanda. În finala mică se vor întâlni Norvegia și Rusia, marile perdante din semifinale.



De știut: România se va duela la turneul preolimpic cu învinsa din meciul Norvegia vs Rusia. Din grupa 3 de calificare vor mai face parte Muntenegru și Coreea de Nord. Primele două clasate vor obține biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara anului viitor. Turneul preolimpic va avea loc în perioada 19-22 martie 2020.

Incredible game\uD83D\uDD25 and amazing win for Spain\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8!

The #Guerreras take a decisive victory✌️ against Norway\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF4 to reach their first IHF Women's World Championship final\uD83E\uDD41\uD83C\uDFC6@NORhandball @RFEBalonmano#Japan2019 #handinhand pic.twitter.com/YHEiLcUEWt