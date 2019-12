Crina Pintea, la finalul CM pentru România: Noi, ”proastele astea, ruşinea ţării”, avem posibilitatea să jucăm la turneul preolimpic

​Pivotul Crina Pintea a transmis printr-un mesaj, la finalul participării naţionalei de handbal feminin la Campionatul Mondial din Japonia, unde s-a clasat pe locul 12, că România se află, ”totuşi”, în primele 12 echipe ale lumii şi s-a arătat deranjată de ”specialiştii” care consideră parcursul tricolorelor unul ”ratat”. ”Noi, ”proastele astea, ruşinea ţării”, avem posibilitatea să jucăm la turneul preolimpic!”, a scris Crina Pintea, conform News.ro.



Concluziile Cristinei Neagu după CM și ce spune despre turneul preolimpic: "Ar fi ultima mea șansă să merg la JO"







În mesajul postat pe Facebook, Crina Pintea şi-a arătat supărarea, în urma unor comentarii şi critici ale ”specialiştilor” din ţară, însă fără a face vreo nominalizare.



”Din păcate, pentru noi astăzi s-a încheiat Campionatul Mondial, tot ceea ce vreau să spun este că din punct de vedere al ”specialiştilor” este unul ratat, dar totuşi suntem în primele 12 echipe ale lumii. Franţa, Brazilia, Ungaria sunt trei echipe puternice, o forţă a handbalului mondial, au jucat pentru Cupa Preşedintelui. Noi, ”proastele astea, ruşinea ţării”, avem posibilitatea să jucăm la turneul preolimpic. Ştiu ca fiecare e liber să se exprime cum vrea şi cum consideră de cuviinţă, însă dragii mei, eu vreau să vă spun: că voi nu aveţi idee ce simţim noi, nu aveţi idee cât de mult ne dorim noi, nu aveţi idee cât suferim noi, nu aveţi idee câte sacrificii facem noi, nu aveţi idee după un meci cât de puţin dormim noi, nu aveţi idee câte dureri avem noi”, a scris Pintea.



Mesajul său continuă în aceeaşi notă, cu referiri la sacrificiile pe care le face o jucătoare din naţională.



”Noi, ”ruşinea ţării”, am trecut prin multe de-a lungul anilor, noi am simţit durere, noi am căzut şi ne-am ridicat, tot noi am fost şi anul trecut, tot noi am fost la bine, dar tot noi suntem la greu. Cât este de simplu să staţi în faţa televizorului şi să ne criticaţi şi, nu numai, să ne jigniţi în multe feluri, eu vă întreb pe voi cei care ştiţi tot şi despre toate, voi nu aveţi copii? Sau, nu vă gândiţi ca într-o zi veţi avea şi poate unii vor fi în locul nostru, vă gândiţi puţin la lucrul acesta, vă gândiţi ce va simţi copilul vostru?”.



Pintea a mai scris că jucătoarele din naţională nu sunt mulţumite cu ce s-a întâmplat la Campionatul Mondial, pentru că ”sigur se putea mai mult”.



”Nu spun că noi suntem multumite, sigur se putea mai mult, sigur că ne-am dorit mai mult. Dar în acest an atât s-a putut, însă sunt sigură că vom reveni mai puternice, pentru că noi nu vom renunţa şi noi vom juca pentru noi. Cu stimă şi respect! Uniţi sub tricolor!”, a încheiat pivotul naţionalei României.



Echipa feminină de handbal a României a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 37-20 (18-8), de Japonia, în ultimul meci din cadrul grupei principale II a Campionatului Mondial, suferind cea mai dură înfrângere la acest turneu final.



România a încheiat pe ultimul loc grupa, fără nicio victorie şi fără niciun punct, şi pe locul 12 competiţia, obiectivul fiind clasarea în primele opt.



Celelalte rezultate ale tricolorelor la această ediţie a CM sunt următoarele: 16-31 cu Spania, 29-24 cu Senegal, 22-20 cu Kazahstan, 26-27 cu Muntenegru, 28-27 cu Ungaria, 18-27 cu Rusia şi 22-34 cu Suedia.



Datorită locului 4 obţinut în 2018 la Campionatul European, România va evolua însă la turneele preolimpice.