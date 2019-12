Ryde, după eșecul cu Suedia: "Nu am avut nicio şansă. Multe jucătoare sunt foarte obosite"

Naționala de handbal feminin a României a fost învinsă fără drept de apel de Suedia, scor 34-22, în al doilea meci din Grupa Principala II de la CM din Japonia. Selecționerul Tomas Ryde a recunoscut că echipa sa nu a avut nicio șansă în fața nordicelor, subliniind faptul că multe jucătoare sunt foarte obosite.





CM Handbal (f): România vs Suedia 22-34/ Greu de privit



"Mari felicitări Suediei, se întâmplă să fie şi ţara mea natală. Au făcut un meci foarte bun azi, au fost stabile şi au continuat să muncească timp de 60 de minute. Nu am avut nicio şansă astăzi. Multe jucătoare din echipa mea sunt foarte obosite. Am pierdut ca şi structură, am făcut multe greşeli tehnice şi corelate cu maniera de joc a Suediei cred că a fost un meci uşor de câştigat pentru ele. Motivul pentru care am pus-o pe Denisa (n.r. - Dedu) la conferinţă cu mine este că Denisa a început meciul foarte bine şi a fost o presiune mare pe Denisa să facă meciul ăsta.





Trebuie să mergem acasă şi să ne tratăm rănile şi să facem un meci nou cu Japonia, care va fi greu, dar vom da tot ce e mai bun", a spus Tomas Ryde, la conferinţă de presă, potrivit Telekom Sport.





Ce a spus selecţionerul Suediei





"Cred că am făcut un meci foarte bun azi şi sunt mulţumit. Sunt mulţumit şi de diferenţa de golaveraj, pentru că ne duce în situaţia de a putea lupta încă pentru semifinală şi vom face tot ce putem mâine împotriva Muntenegrului", a declarat Henrik Signell, selecţionerul Suediei, potrivit Telekom Sport.