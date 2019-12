Handbal (f): Preşedintele Corona Braşov, Liviu Dragomir, a demisionat / Ce a spus antrenorul echipei

"Am analizat rolul meu în acest dezastru, este ceva la care nu am dorit să se ajungă. Trebuia să fiu mai doctor decât doctorul. Rolul meu era de coordona întreaga activitate a clubului Corona, care este unul mare, dar aşa cum e normal, e firesc ca eu în calitate de director să-mi prezint demisia înaintea şedinţei Consiliului Local. Aşa e firesc, pentru că lucrurile s-au întâmplat în mandatul meu şi nu ar fi trebuit să se întâmple","Era vital pentru noi să avem şi partea de recuperare potrivită. Procedura folosită nu poate fi demonstrat că este o metodă de îmbunătăţire a calităţilor fizice sau de a-ţi atinge nişte parametri mai înalţi decât cei normali. Cei care judecă acest lucru, trebuie să judece şi în spiritul legii, dacă acele proceduri chiar au îmbunătăţit performanţele fizice ale acestor sportive. Ulterior am primit din partea clinicii o scrisoare medicală în care se arată că ceea ce au făcut fetele în niciun caz nu putea să ducă la o îmbunătăţire a calităţilor fizice sau îmbunătăţirea performanţelor. Respect faptul că trebuie scoase la iveală lucruri, dar nu accept, şi mi se pare de cea mai joasă speţă ca cineva să înflorească acest caz şi să vină cu minciuni, ştiind că din păcate nu poate fi tras la răspundere pentru ceea ce afirmă pe diverse site-uri sau pagini de socializare. Este trist. Am greşit, sunt organe abilitate care pot trage concluzii, dar pentru asta trebuie să spui adevărul".El a precizat că gruparea braşoveană va angaja un avocat şi va ataca deciziile de suspendare."Echipa asta, până a ajuns la blestemul ăsta care a ajuns pe capul nostru, a făcut foarte multe lucruri frumoase. Dacă puteţi să puneţi mâna să se reconstruiască grupul ăsta. Chiar dacă sunt uneori mai exigent sau dur cu jucătoarele, eu am ţinut foarte mult la grupul ăsta, pentru că s-a depus o muncă extraordinară".Tehnicianul a precizat că nu cunoştea procedura folosită pentru recuperarea handbalistelor."Fetele erau foarte obosite, eu nu ştiam de procedura asta. Am întrebat 10 doctori după aceea şi habar nu aveau. Cine dracu ştia că în Braşov a venit o clinică care foloseşte astfel de ... Problema mea era ce se întâmplă pe teren. Fetele nu cred că sunt vinovate cu ceva, la un aşa nivel mai toate echipele au metode de recuperare. Pentru că organismul rezistă până la un anumit punct, dar trebuie să-l ajuţi cu susţinătoare de efort. Trebuie să îl ajuţi cu metode de recuperare. Nu vreau să-i aduc scuze doctorului, a vrut şi el să ajute acest grup de sportive",Comisia Centrală de Disciplină a Federaţiei Române de Handbal a suspendat provizoriu 18 jucătoare de la Corona Braşov, suspectate că ar fi folosit terapia cu laser intravenos, interzisă de regulamentul antidoping. Bianca Bazaliu, Daciana Hosu şi Cristina Laslo au fost suspendate începând cu data de 25 noiembrie, Eliza Iulia Buceschi, Daria Bucur, Ana Maria Lopătaru, Natasa Nolevska, din 26 noiembrie, Sorina Maria Tîrcă, Marilena Alexandrina Neagu, Mihaela Diana Popescu, Elena Andreea Pătuleanu, Ivona Pavicevic, Viktoriya Tymoshenkova, Andreea Elisa Chiricuţă, Andreea Georgiana Ciuciulete, Elaine Gomes Barbosa, Alicia Maria Gogîrlă, din 29 noiembrie, iar Claudia Eugenia Lăcătuş şi Oana Maria Căprar, din 3 decembrie. Joi, comisia a decis să ridice suspendările jucătoarelor Andreea Elisa Chiricuţă şi Alicia Maria Gogîrlă, după ce a rezultat că acestea nu au făcut terapie cu laser intravenos.Cristina Laslo, Daria Bucur, Eliza Buceschi şi Bianca Bazaliu au fost excluse din echipa naţională a României care participă în aceste zile la Campionatul Mondial din Japonia, după izbucnirea acestui scandal.Directorul clubului CSM Corona Braşov, Liviu Dragomir, a declarat că nu s-a pus niciun moment problema de a apela la proceduri care să crească performanţele sportive ale jucătoarelor echipei de handbal, după ce Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) a anunţat că trei handbaliste ale echipei Corona (Bazaliu, Hosu, Laslo) sunt suspectate de utilizarea unei metode de terapie interzise.Clubul a prezentat şi punctul de vedere al clinicii la care a apelat, IOMED Clinique, în legătură cu acest caz.''Terapia cu laser de joasă frecvenţă este o procedură minim-invazivă şi non-farmaceutică de generare a unui răspuns fotochimic la nivelul ţesuturilor disfuncţionale sau afectate. Terapia cu laser poate scădea senzaţia dureroasă, reduce inflamaţia şi accelera procesele de vindecare în cazul a numeroase afecţiuni acute şi cronice. Principalul scop al tratamentului în cazul durerii şi a condiţiilor degenerative este acela de a îmbunătăţi funcţia şi mobilitatea structurilor afectate'', a precizat scrisoarea medicală.IOMED Clinique a menţionat că terapia a fost ''utilizată strict în scop terapeutic în afecţiuni de oboseală cronică şi leziuni musculare'', iar numărul şedinţelor care au fost efectuate au fost de una, maximum două, cu o pauză între şedinţe de şapte zile.