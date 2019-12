CM Handbal (f): Rusia, încă o victorie (35-28 cu Muntenegru)

Rusia este, cel puțin până acum, fără rival la CM de Handbal feminin din Japonia, formația pregătită de Martin Ambros făcând încă o victimă: Muntenegru, scor 35-28.



Muntenegru s-a menținut aproape de adversar până la pauză (a fost 17-16 pentru rusoaice), dar ecartul s-a tot mărit în a doua repriză. Victoria Rusiei a fost până la urmă una fără mari emoții, scorul de 35-28 vorbind de la sine.



Sub comanda lui Martin Ambros (fostul selecționer al României), Rusia este imbatabilă la acest CM.



Rezultatele Rusiei de până acum:

Rusia - China 26-11

Argentina - Rusia 22-35

Rusia - Congo 34-13

Japonia - Rusia 23-33

Rusia - Suedia 30-22

Grupa II Principală:

România - Rusia 18-27

Rusia - Muntenegru 35-28.



Game over\uD83D\uDCE2

Russia\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA secure a victory against Montenegro\uD83C\uDDF2\uD83C\uDDEA in the main round at #Japan2019@rushandball #handinhand pic.twitter.com/HiX365017i