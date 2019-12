CM Handbal (f): Franța, campioana en-titre, a încheiat pe locul 13 în Japonia - Victorie cu Ungaria

Les Bleues au fost conduse și cu trei goluri în prima repriză (12-9), dar la pauză scorul a fost egal, 12-12. Ungaria a trecut din nou în avantaj la începutul părții a doua, având la un moment dat 16-14. De la 18-18, franțuzoaicele au condus până la finalul partidei, impunându-se cu 26-21.

Marcatoarele partidei Franța vs Ungaria: Lacrabere (6 goluri), Kanor (3), Foppa (3), Flippes (3), Coatanea (2), Horacek (2), Houette (2), Nocandy (2), Nze Minko (2), Zaadi / Lukacs (7), Kovacsics (3), Marton (3), Szabo (3), Tomori (2), Tovizi (2), Schatzl.

Viktoria Lukacs a fost desemnată cea mai bună jucătoare a meciului.



Echipa antrenată de Olivier Krumbholz a suferit în Japonia cel mai mare eșec după mai bine de 20 de ani, fiind eliminată în prima fază a Cupei Mondiale, după o serie de succese la cel mai înalt nivel (aur la Cupa Mondială-2017 și la Euro -2018), scrie AFP.





