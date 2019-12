La fel ca în NBA, la meciurile din campionatul Chinei se intonează imnul naţional. Jucătorii trebuie să privească spre drapel, însă Guerschon Yabusele, fost la Boston Celtics, Roanne şi Rouen, a fost surprins de camerele de vederi cu privirea în pământ, în timpul intonării imnului.



Pentru acest gest, jucătorul formaţiei Nankin Monkey Kings a fost amendat cu 10.000 de yuani (1.290 de euro) şi a primit un serios avertisment.



Former-#Celtics player Guerschon Yabusele fined 10,000 yuan ($1,422) by #CBA league after he failed to look at China's national flag during the pre-game playing of China's national Anthem. https://t.co/Ue6MQsoSpp pic.twitter.com/szxS07NUX2