Ambros Martin: "Sunt fericit că România este în grupele principale" / Ce a spus despre victoria Rusiei

Ambros Martin, antrenorul Rusiei, a declarat după meciul cu România, de la CM din Japonia, că este fericit că naționala condusă acum de Tomas Ryde se află în grupele principale, precizând că le dorește "tot norocul şi tot ce au nevoie pentru a realiza ceea ce şi-au propus". Spaniolul a făcut o analiză a meciului dintre Rusia și România, scor 27-18.





"Trebuie să felicit echipa României, pentru că sunt foarte fericit că sunt în grupa principală. Este ceva că mă face fericit şi le doresc antrenorului şi jucătoarelor române tot norocul şi tot ce au nevoie pentru a realiza ceea ce şi-au propus.







Cred că după prima repriză, în care am avut unele probleme în ofensivă, am fost capabili să realizăm că, dacă menţinem nivelul în defensivă, putem să ne aşteptăm momentul oportun în ofensivă. Cred că acesta a fost una dintre cheile meciului, că am rămas calmi, că nu am pierdut controlul în niciun moment.





Am făcut o treabă bună în defensivă şi când am reuşit să dăm o mai mare viteză mingii, când am putut să facem tranziţia din defensivă în ofensivă, când am putut să ne mişcăm şi să folosim extremele mai bine, atunci a început să funcţioneze jocul şi în ofensivă. Am mai câştigat două puncte în drumul nostru către semifinale. Încercăm să o luăm meci cu meci, antrenament cu antrenament", a declarat Ambros Martin, la conferinţa de presă de după meci, potrivit Telekom Sport.







Ambros Martin a părăsit naționala de handbal feminin a României pe data de 10 mai. Spaniolul a pregătit naționala României între 2016 și 2019. Cea mai bună performanţă a României cu Ambros Martin la cârmă a fost atinsă în finalul lui 2018, când România a disputat finala mică a Campionatului European din Franţa, pierdută în faţa Olandei, scor 20-24.