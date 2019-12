LiveText România vs Rusia 7-10

CM Handbal feminin

Perianu vede poarta goala, se grabeste si arunca in bara.







Bobrovnikova se inalta se puncteaza de la 9 metri. Managarova o faulteaza pe Florica si este si ea eliminata doua minute. Neagu marcheaza din nou de la 7 metri.







Aparare in semicerc, Sen este eliminata doua minute. Neagu inscrie de la sapte metri (6-9).







Neagu o angajeaza pe Pintea, care marcheaza (5-9). Dedu intervine salvator in fata Frolovei.







Vyakhireva puncteaza din nou: 8-4 pentru Rusia. Vyakhireva pluteste peste apararea fetelor noastre si inscrie pentru 9-4.







Sen blocheaza pasa Cristinei, iar portarul Sedoykina marcheaza al doilea gol consecutiv din poarta in poarta, se face 7-3. Inscrie si Vizitiu, 7-4 pentru Rusia.







Cristina Neagu se grabeste, arunca prea repede si este blocata, rusoaicele profita din nou de poarta goala.







Aparare in semicerc, se acorda 7 metri pentru Rusia. Folova o invinge pe Dedu, iar Rusia se duce la doua goluri: 5-3.







Vyakhireva trimite in diagonala, Dedu intervine excelent. Si apararea tricolorelor functioneaza foarte bine, in comparatie cu precedentele partide.







Pasa gresita pentru Iuganu, inca un atac ratat al romancelor. Adversarele se apara foarte bine.







Time-out cerut de Tomas Ryde. Vorbeste Costica Buceschi.







Pasa gresita a fetelor noastre, care pierd mingea. Rusoaicele arunca din nou de la distanta, poarta fiind goala, dar rateaza tinta.







Interventie foarte buna a Denisei Dedu, mingea ramane insa tot la rusoaice, care gresesc in cele din urma.







Pintea ia la tinta portarul, mingea a junge la Perianu, dar si aruncarea ei este blocata.







Sen arunca de la sold si o surprinde pe Dedu. Rusia trece in avantaj, 4-3.







Perianu patrunde si marcheaza: 2-2. Bara le salveaza pe elevele lui Tomas Ryde. Perianu inscrie din nou, insa rusoacele profita de poarta ramasa goala si egaleaza la 3.







Rusoaicele se apara avansat, Neagu arunca de la 9 metri, dar peste poarta. Vyakhireva gaseste un spatiu liber in defensiva tricolorelor si o invinge pe Dedu.







Cristina Neagu, prima aruncare, primul gol. Marcheaza insa si rusoaicele, prin Makeeva. Este 1-1.







Romania primeste deja prima eliminare, dupa un fault facut de Polocoser. Vyakhireva trage din nou pe langa poarta.







Vyakhireva se inalta si arunca de la 9 metri, dar rateaza tinta. Nici jucatoarele noastre nu reusesc sa fructifice primul atac.







A inceput meciu. Primul atac ii apartine Rusiei.







Se intoneaza cele doua imnuri. Primul se aude "Desteapta-te romane".





Ultima confruntarea dintre Rusia si Romania a avut loc anul trecut, in semifinalele Campionatului European din Franta. A fost 28-22 pentru rusoaice.





Pe banca Rusiei se afla spaniolul Ambros Martin, fostul selectioner al nationalei de handbal feminin a Romaniei.







După victoria dramatică în fața Ungariei, naționala de handbal feminin a României înfruntă echipa Rusiei, în primul meci din Grupa Principala II de la CM. Tricolorele pornesc cu zero puncte și nu au voie să facă pași greșiți dacă vor să spere la unul din primele două locuri. Partida este transmisă în direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus și LiveText pe HotNews.ro, de la ora 08:00.







Rusia are victorii pe linie la Campioantul Mondial din Japonia: 26-11 cu China, 35-22 cu Argentina, 34-13 cu RD Congo, 33-23 cu Japonia și 30-22 cu Suedia.





Cum arată programul României în Grupa II Principală:



Duminică, 8 decembrie:



România vs Rusia



Marți, 10 decembrie:



România vs Suedia



Miercuri, 11 decembrie:



România vs Japonia



Grupa Principală II, clasament:



1 Rusia 4 puncte (+18 golaveraj)

2 Spania 4 (+16)

3 Suedia 2 (0)

4 Muntenegru 2 (0)

5 România 0 (-16)

6 Japonia 0 (-18).



*Primele două se califică în semifinale.



Se vor juca duminică în grupele principale ale CM:



Grupa I: Serbia – Coreea de Sud (8.00), Olanda – Germania (11.00), Norvegia – Danemarca (13:30);



Grupa II: România – Rusia (8.00), Muntenegru – Japonia (11.00), Spania – Suedia (13:30).