VIDEO Cristina Neagu: "Nu cred că am ce să demonstrez la acest Mondial. Am evoluat şi peste aşteptările mele"

Căpitanul naţionalei de handbal feminin a României, Cristina Neagu, a vorbit, sâmbătă, într-un interviu pentru FR Handbal despre parcursul echipei la Campionatul Mondial din Japonia, despre victoria decisivă cu Ungaria, care a dus tricolorele în grupele principale, dar şi despre ce simte înaintea meciurilor cu Rusia, Suedia şi Japonia, scrie News.ro.







”Suntem foarte motivate după victoria cu Ungaria şi, chiar dacă eu am înscris ultimul gol, cred că echipa a fost fantastică şi a crezut până în ultima secundă. Nu am dezamăgit, nu ne-am făcut de râs. Suntem în primele 12 la acest turneu şi avem şansa să fim pe un loc mai bun. Înseamnă foarte mult pentru noi toate mesajele, să vedem că oamenii sunt alături de noi şi le mulţumim din suflet că sunt alături de noi, mai ales atunci când e mai puţin bine. După meciul cu Ungaria am vorbit cu familia, am reuşit o conexiune video cu părinţii, care erau foarte emoţionaţi. Am zis mereu că oamenii apropiaţi, familia, sunt aproape de noi totdeauna. Când câştigi, primeşti mesaje de la toată lumea, dar când pierzi de la familie, aşa că încerc să fiu aproape de familie totdeauna”, a spus Neagu.



Meciul cu Ungaria a fost special pentru ea, jucătoare care este cerebrală şi îşi arată emoţiile foarte rar, însă de această dată recunoaşte că i-a fost greu să le stăpânească.



”M-am gândit la multe lucruri, aveam emoţii foarte mari înainte de acel ultim 7 metri, pentru că ştiam că pot trimite echipa în grupele principale sau pot să o trimit pe un loc foarte îndepărtat. Victoria cu Ungaria înseamnă că suntem în primele 12, nu e puţin lucru, dacă ne uităm că Franţa sau Brazilia nu sunt acolo. Nu am putut să stăpânesc emoţiile, n-am putut să pun deoparte 100% acele gânduri. Ştiam că e o partidă decisivă pentru noi, însemna să rămânem în competiţia importantă. Mai avem trei meciuri în care vom da tot ce putem. Mă uit la acest turneu, în afară de meciul cu Spania, care a fost dezastruos, echipa a crescut de la meci la meci. Suntem pozitive, încrezătoare, aşa cum trebuie să fim, şi aşteptăm meciurile din grupa principală. Pentru fetele tinere cred că înseamnă că această echipă are încredere în ele. Am avut conexiune cu fete cu care nu am jucat niciodată. Asta înseamnă că echipa se maturizează, chiar dacă timpul a fost foarte scurt. Mă bucur mult, nu meritam să mergem să jucăm pentru locurile 13-16”, spune căpitanul naţionalei.



Cristina Neagu consideră că nu are ce demonstra la Mondialele din acest an, mai ales că a revenit în lot nerefăcută 100%, după operaţia de ligamente.



”Nu cred că am ce să demonstrez în prezent, am venit la acest CM în condiţiile în care am venit, nerefăcută total. Mi-am dorit să fiu alături de fete, am evoluat foarte bine, poate cumva şi peste aşteptările mele. Cred că nu am ce să demonstrez nimănui. Am făcut ce am făcut pentru echipă şi sunt bucuroasă că am putut să mă întorc atât de repede la cel mai înalt nivel. Aş vrea ca echipa să mai câştige puncte la CM, putem ajunge chiar şi în 1-8, dar nu mai suntem doar la mâna noastră. Cred că trebuie să fim mai relaxate şi să dăm tot ce avem mai bun”, consideră Neagu.



Urmează meciul cu Rusia, duminică, de la ora 8.00, prima confruntare din grupa principală II.



”E clar că e echipa favorită, cu prima opţiune la semifinale, noi venim ca echipa calificată în ultima secundă, dar asta nu înseamnă că intrăm învinse în teren. Vom da ce avem mai bun, nu avem nimic de pierdut, suntem la CM, cu meciuri puternice şi, din punctul meu de vedere, nu trebuie să mai existe nicio presiune asupra noastră”, a mai spus Cristina Neagu.









Cum arată programul României în Grupa II Principală:



Duminică, 8 decembrie:



România vs Rusia



Marți, 10 decembrie:



România vs Suedia



Miercuri, 11 decembrie:



România vs Japonia



Grupa Principală II, clasament:



1 Rusia 4 puncte (+18 golaveraj)

2 Spania 4 (+16)

3 Suedia 2 (0)

4 Muntenegru 2 (0)

5 România 0 (-16)

6 Japonia 0 (-18).



*Primele două se califică în semifinale.





Se vor juca duminică în grupele principale ale CM:





Grupa I: Serbia – Coreea de Sud (8.00), Olanda – Germania (11.00), Norvegia – Danemarca (13:30);





Grupa II: România – Rusia (8.00), Muntenegru – Japonia (11.00), Spania – Suedia (13:30).