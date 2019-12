Petre Cozma: "Am luat plasma în brațe și am pupat chipul Cristinei / Adi Vasile trebuie să fie selecționerul României"

CM Handbal f: România vs Ungaria

Petre Cozma, tatăl regretatului handbalist Marian Cozma, a trăit la intensitate maximă meciul naționalei noastre cu Ungaria, de la Mondialul din Japonia. Acesta a suferit, dar la final s-a bucurat pentru succes și a vorbit la superlativ despre Cristina Neagu, MVP-ul partidei cu 10 goluri, transmite Mediafax.





Petre Cozma a văzut meciul alături de câțiva jurnaliști maghiari, veniți în România pentru a face un reportaj despre Marian Cozma.

”Acum sunt în mașină cu o echipă de jurnaliști venită din Ungaria la mine acasă. Am făcut un reportaj, iar jurnaliștii vor să mergem și la cimitir, la Marian. Am văzut meciul împreună cu acești jurnaliști, iar cum plâng și acum, așa am plâns și când Cristina a marcat în ultimele secunde.





Am luat plasma în brațe și am pupat chipul Cristinei. Îmi pare rău de oaspeții mei, dar nu m-am putut abține. Fetele noastre au fost fabuloase, iar de Cris ce să mai zic? Cristina este ‘Luceafărul României’, iar de acolo de sus Marian ne-a urmărit în acest meci și a fost alături de fetele noastre.(...) Cristina le-a dat cu terenul în cap! Prea a suferit sărăcuța, după ce au rupt-o anul trecut. După meci le-am trimis mesaje lui Neagu și Dedu.





Ele sunt fetele mele. Pe ele le iubesc cel mai mult din echipa României. Mereu vorbim la telefon. Pe fratele Denisei Dedu l-am avut la Dinamo. Nu am nimic personal cu Tomas Ryde, dar Adi Vasile trebuie să fie selecționerul României” , a spus Petre Cozma pentru prosport.ro.