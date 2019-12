Per Johansson, selectioner Muntenegru: "Am câștigat grație acelei perioade bune din finalul jocului"

Per Johansson, selecționerul Muntenegrului, a declarat că victoria contra României s-a datorat celor 10-12 minute bune ale echipei sale din finalul meciului. Fostul antrenor de la CSM București a avut cuvinte de laudă pentru naționala României: "Portarii lor de mare valoare au fost la înălţime, Neagu a jucat la un nivel pe care foarte puţine jucătoare din lume îl au".



"În primul rând vreau să îl felicit pe colegul meu suedez şi pe fosta mea jucătoare, Aneta, pentru un meci foarte bun, nu am subestimat România pentru că ne-am dat seama că este ultima lor şansă de a arunca moneda în aparat şi am tratat partida corespunzător. Ne-au supus unei presiuni uriaşe, portarii lor de mare valoare au fost la înălţime, Neagu a jucat aşa cum o ştim, la un nivel pe care foarte puţine jucătoare din lume îl au" a spus selecţionerul Muntenegrului.







"Noi în schimb am fost stresate, tensionate şi frustrate, a trebuit să facem marcaj om la om la Cristina. România a avut patru goluri avantaj, am reuşit să ne impunem graţie acelei perioade bune de 10-12 minute din finalul jocului, dar până la urmă trebuie să recunoaştem că doar norocul ne-a făcut să câştigăm cele două puncte astăzi. Nu putem trece cu vederea că am avut un adversar foarte puternic" a încheiat Per Johansson, potrivit Telekom Sport.





Grație victoriei cu România, Muntenegru și-a asigurat calificarea în Grupele Principale ale Campionatului Mondial din Japonia.











Kazahstan - Spania 16-43

Muntenegru - România 27-26

Ungaria - Senegal 30-20







Clasament:



1 Spania 8 puncte (132-77) / calificată

2 Muntenegru 8 (111-96) / calificată

3 Ungaria 4 (118-89)

4 România 4 (93-102)

5 Senegal 0 (69-87)

6 Kazahstan 0 (72-134)







*Primele trei clasate se vor califica în Grupele Principale ale CM.







A mai rămas de disputat pentru tricolore:



6 decembrie, ora 12:00, România vs Ungaria / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro