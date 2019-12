​LiveText România vs Muntenegru (de la ora 08:00)

CM Handbal feminin

Cristina Neagu in actiune

​După două victorii cu Senegal și Kazahstan (obținută cu atâta chin), pentru naționala României urmează meciurile decisive din Grupa C de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Prima "finală" va avea loc împotriva puternicei formații din Muntenegru. Confruntarea va fi în direct pe Digisport, Telekom Sport și LookTV și LiveText pe HotNews.ro de la ora 08:00.







S-au disputat marți:



Muntenegru - Ungaria 25-24

Spania - Senegal 29-20

România - Kazahstan 22-20



Grupa C, clasament:



1 Spania 6 puncte (89-61)

2 Muntenegru 6 (84-70)

3 România 4 (67-75)

4 Ungaria 2 (88-69)

5 Senegal 0 (69-87)

6 Kazahstan 0 (56-91).



*Primele trei clasate se califică în Grupele Principale.



Au mai rămas de disputat pentru tricolore:



4 decembrie, ora 08:00, România vs Muntenegru / Kumamoto Prefectural Gymnasium, Nishi-ku



6 decembrie, ora 12:00, România vs Ungaria / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro