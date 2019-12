​CM Handbal (f): România vs Kazakhstan (de la ora 12:00)

​Victoria este obligatorie pentru fetele lui Tomas Ryde în încercarea de a se califica în Grupele Principale ale CM de handbal feminin din Japonia. Un succes ar aduce un moral mai bun înainte de duelurile decisive cu Muntenegru și Ungaria. Confruntarea dintre România și Kazakhstan va fi în direct pe Digisport, Telekom Sport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 12:00.



După dușul rece cu Spania, România și-a mai revenit din punct de vedere mental odată cu victoria obținută împotriva Senegalului.



Meciul cu Kazakhstan este unul în care se pot regla ultimele setări ale jocului, pentru că împotriva Muntenegrului și a Ungariei este nevoie de mult mai mult.



Doar primele trei clasate vor merge în Grupele Principale, iar un succes cu Kazakhstanul este obligatoriu. Pe lângă acest lucru, este nevoie de un alt nivel de exprimare pentru a putea conta cu adevărat în cele două "finale" cu Muntenengru și Ungaria.



Cum arată clasamentul în timp real:

1 Spania 6 puncte (89-61)

2 Muntenegru 6 (84-70)

3 Ungaria 2 (88-69)

4 România 2 (45-44)

5 Senegal 0 (69-87)

6 Kazakhstan 0 (36-69).

*Primele trei se califică în Grupele Principale ale CM.



S-au disputat marți:



Muntenegru - Ungaria 25-24

Spania - Senegal 29-20





Ce s-a jucat deja în Grupa C:

Muntenegru - Senegal 29-25Ungaria - Kazakhstan 39-15Muntenegru - Kazakhstan 30-21Spania - Ungaria 29-2530 noiembrie, ora 11:00,1 decembrie, ora 11:00,3 decembrie, ora 12:00, România vs Kazakhstan / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro4 decembrie, ora 08:00, România vs Muntenegru / Kumamoto Prefectural Gymnasium, Nishi-ku6 decembrie, ora 12:00, România vs Ungaria / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro