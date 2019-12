​Dallas Mavericks a reușit să oprească seria câștigătoare a celor de la Los Angeles Lakers, texanii impunându-se chiar în Staples Center, scor 114-100. Au mai obținut victorii formații precum Miami Heat, Memphis Grizzlies, Boston Celtics și Oklahoma City Thunder și Detroit Pistons.





S-au disputat duminică spre luni în NBA:



Brooklyn Nets vs Miami Heat 106-109

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 107-115

New York Knicks - Boston Celtics 104-113

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 100-114

Detroit Pistons - San Antonio Spurs 132-98

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 104-107

Orlando Magic - Golden State Warriors 100-96

Toronto Raptors - Utah Jazz 130-110

Los Angeles Clippers - Washington Wizards 150-125.





Clasamentele pe Conferințe:



*Sursă foto: captură soccerstand.com





VEST:











EST: