​CM Handbal (f): Un singur punct după două meciuri pentru Franța, deținătoarea trofeului (Rezultatele zilei)

*Primele trei se califică în Grupele Principale ale CM.

Brazilia vs Franţa 19-19

Australia vs Germania 8-34

Coreea de Sud vs Danemarca 26-26

Clasament:

1. Germania 4 puncte (64-32)

2. Danemarca 3 (63-38)

3. Coreea de Sud 3 (55-53) 3

4. Franța 1 (46-48)

5. Brazilia 1 (43-49)

6. Australia 0 (20-71)

Kazakhstan vs Muntenegru 21-30

Senegal vs România 24-29

Spania vs Ungaria 29-25

Clasament:

1 Spania 4 puncte (60-41)

2 Muntenegru 4 (59-46)

3 Ungaria 2 (64-44)

4 România 2 (45-55)

5 Senegal 0 (49-58)

6 Kazakhstan 0 (36-69).

Do you want to see a high-level match with emotions from the beginning until the last second? Here you go! \uD83E\uDD2F It was a draw at 19:19 between two IHF Women's Handball World Championship winners as @FRAHandball \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 and @CBHb1 \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7 in Group B #Japan2019 #handinhand pic.twitter.com/3dOgzEsSY9