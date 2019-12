​LiveText România vs Senegal 15-12 (Pauză)

Min 30: România vs Senegal 15-12

Marcatoare: Udrişitioiu, Neagu (2)

Multe probleme pe centrul defensivei, culoar mare, iar Senegalul punctează (12-8). Adversarele se apropie încet-încet pe tabelă pe acest final de primă repriză. Neagu trimite pe lângă poartă, iar Senegalul are atacul pozițional (12-9). Pintea este eliminată, jocul echipei noastre suferă în aceste momente. Nu mai este aceeași naturalețe în a înscrie, în timp ce în apărare sunt adevărate bulevarde. Tomas Ryde cere time-out, era și cazul. Tricolorele mai au doar două goluri avantaj, după ce au avut și șase la un moment dat. Două eliminate pentru tricolore, din fericire apără Dedu. Salvarea vine tot de la Neagu: ce gol de la 9 metri! Încă o dată Denisa Dedu închide foarte bine poarta. Se intră la vestiare cu un avantaj de trei goluri pentru tricolore: 15-12.





Min 20: România vs Senegal 12-7

Marcatoare: Polocoşer, Perianu (2), Neagu (3), Pintea

Polocoşer este jucătoarea începutului de partidă (a marcat deja de trei ori), iar la faza următoare Mădălina Zamfirescu a fost eliminată pentru două minute. Bara le salvează pe fetele noastre. România marchează în inferioritate numerică: ce șut a prins Perianu de la linia de nouă metri! Primul gol și pentru Cristina Neagu (8-3). Aceeași Neagu trimite o pasă minunată, iar Crina Pintea înscrie de la semicerc. Cât de bine și puternic poate trimite Neagu de la 9 metri! Gabi Perianu este eliminată, decizie meritată a arbitrilor din Coreea de Sud. Dumanska apără o lovitură de la 7 metri, iar România nu a primit gol în inferioritate până acum. 4 din 4 pentru Neagu: ce jucătoare avem...Defensiva a fost statică în două rânduri, iar Senegalul a speculat situația (11-6). După 20 de minute, România conduce Senegalul cu 12-7.





Min 10: România vs Senegal 5-3

Marcatoare: Perianu, Polocoşer (2), Udrişitioiu, Iuganu

Primul atac a fost al adversarelor, dar acestea nu au marcat. Perianu se înalță și înscrie de la 9 metri. O primă paradă pentru Denisa Dedu. Polocoşer trimite spre vinclu, iar România se desprinde la 2-0. Tricolorele se apără bine în debutul de meci: multă agresivitate în defensivă. În minutul șase a venit și primul al africancelor. Pe contraatac, Senegalul mai înscrie o dată, iar scorul se strânge (3-2). Udrişitioiu punctează din extremă, este bine că marcăm și din bandă. Sigur, nici Senegalul nu este Spania, dar jocul parcă arată altfel pentru fetele noastre până acum.





A început partida cu atacul de partea Senegalului



S-au intonat cele două imnuri



Jucătoarele din Senegal au intrat pe teren cântând și dansând, în timp ce fetele noastre par îngândurate



S-a disputat deja duminică în grupa României:

Muntenegru - Kazakhstan 30-21​

După naufragiul cu Spania, naționala României întâlnește Senegalul într-o partidă care s-ar putea dovedi a fi decisivă pentru calificarea în Grupele Principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Meciul va fi în direct pe Digisport, Telekom Sport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 11:00.



30 noiembrie, ora 11:00, România vs Spania 16-31 1 decembrie, ora 11:00, România vs Senegal / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro 3 decembrie, ora 12:00, România vs Kazakhstan / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro 4 decembrie, ora 08:00, România vs Muntenegru / Kumamoto Prefectural Gymnasium, Nishi-ku

