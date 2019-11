Sâmbătă au avut loc primele partide din grupele Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. Slovenia (32-26 vs Olanda, în Grupa A) și Coreea de Sud (29-27 vs Franța, campioana en-titre, în Grupa B) au reușit surprizele zilei. Muntenegru și Ungaria au obținut victorii în Grupa C, din care face parte și reprezentativa României, în timp ce gazda Japonia a învins Argentina, scor 24-20, în Grupa D (în care s-au mai impus Rusia și Suedia).

Serbia vs Angola 32-25

Olanda vs Slovenia 26-32

Norvegia vs Cuba 47-16

Germania vs Brazilia 30-24

Franța vs Coreea de Sud 27-29

Danemarca vs Australia 37-12

Muntenegru vs Senegal 29-25

Ungaria vs Kazakhstan 39-15

Japonia vs Argentina 24-20

Rusia vs China 26-11

Suedia vs R.D. Congo 26-16

Merciless! \uD83D\uDE3112 goals from right back Eun Hee Ryu decided the game in favour of Korea \uD83C\uDDF0\uD83C\uDDF7 — who begin their #Japan2019 campaign defeating the title holders @FRAHandball \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 pic.twitter.com/Ei5YJudpSe