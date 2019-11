Radu Voina, dezamăgit de prestația României în meciul cu Spania: "A fost o echipă parcă fără stăpân"

CM Handbal feminin

​​Fostul selecţioner al naţionalei de handbal feminin Radu Voina a declarat, sâmbătă, după înfrângerea drastică a României cu Spania, că a fost "un non-meci", iar echipa a arătat "fără stăpân".

"Am urmărit meciul singur, în fotoliu, şi nu am crezut că mă voi enerva şi că voi fi aşa dezamăgit. Îmi pare tare rău, dar am învăţat că nu e cazul să mai calci pe capul cuiva aflat deja în noroi. A fost un non-meci, poate mai e timp să se remonteze pentru al doilea meci, cu Senegal, care e foarte important pentru recâştigarea moralului.

Nu am reuşit nimic, nici apărarea de care antrenorul Ryde ne spunea că se antrenează special, şi am luat 31 de goluri. (...) A fost un non-meci şi a fost o echipă care nu a avut stăpân. Poate domnul Ryde trebuia să ia time-out şi să oprească hemoragia. (...) Parcă a fost echipă care s-a adunat dimineaţă înainte de meci", a spus Radu Voina, la Digi Sport, antrenorul care a câştigat cu naţionala medalia de bronz la Campionatul European din 2010, potrivit News.ro.





Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă, sâmbătă, de reprezentativa Spaniei, cu scorul de 31-16 (16-9), în meciul de debut din grupa C, la Campionatul Mondial din Japonia.

Rezultatele zilei în Grupa C:





Muntenegru - Senegal 29-25

Ungaria - Kazakhstan 39-15

Grupa C, clasament:





1 Ungaria 2 puncte (39-15)

2 Spania 2 (31-16)

3 Muntenegru 2 (29-25)

4 Senegal 0 (25-29)

5 România 0 (16-31)

6 Kazakhstan 0 (15-39).





*Primele trei clasate se vor califica în Grupele Principale ale competiției.

Lotul României:

Portari: Diana Ciucă (Vâlcea), Denisa Dedu (CSM Bucureşti), Yuliya Dumanska (Vâlcea) Extreme stânga: Cristina Florica (Vâlcea), Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău) Interi stânga: Cristina Neagu, Gabriela Perianu (ambele CSM Bucureşti), Anca Polocoşer (Minaur Baia Mare) Centri: Elena Dache (Dunărea Brăila), Laura Pristaviţă (Gloria Bistriţa), Mădălina Zamfirescu (Vâlcea) Inter dreapta: Patricia Vizitiu (SCM Craiova) Extreme dreapta: Aneta Udrişitioiu (Dunărea Brăila), Sonia Seraficeanu (Minaur Baia Mare) Pivoţi: Raluca Băcăoanu (Vâlcea), Lorena Ostase (CSM Slatina), Crina Pintea (CSM Bucureşti) România - unică în lume

Cu toate că nu a mai câștigat un titlu mondial din 1962 (unicul din palmares de altfel), naționala României este singura care a participat la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal feminin (va fi a 23-a prezență pentru tricolore). Începand din 1957 și până în 2017, România nu a lipsit de la niciun turneu final mondial.

Cine a făcut parte din echipa care a câștigat titlul mondial în 1962:

Liliana Borcea, Ana Botan-Stark, Edeltraut Franz, Iuliana Naco, Aurelia Szoke-Sălăgeanu, Constanţa Dumitraşcu, Antoaneta Oţelea-Vasile, Felicia Gheorghiţă, Irene Hector-Nagy, Cornelia Constantinescu, Aurora Leonte-Niculescu, Iosefina Ştefănescu-Ugron, Martina Constantinescu-Scheip, Elena Hedesiu, Victoria Dumitrescu, Ana Nemetz. Antrenori: Constantin Popescu, Niculae Nedeff.

Când vor avea loc meciurile României

30 noiembrie, ora 11:00, România vs Spania 16-31



1 decembrie, ora 11:00, România vs Senegal / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro



3 decembrie, ora 12:00, România vs Kazakhstan / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro



4 decembrie, ora 08:00, România vs Muntenegru / Kumamoto Prefectural Gymnasium, Nishi-ku

6 decembrie, ora 12:00, România vs Ungaria / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro 6 decembrie, ora 12:00,/ Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro





