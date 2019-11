Min 10: România vs Spania 3-5

Marcatoare: Pintea(2), Neagu

Spania a deschis scorul dintr-o lovitură de la 7 metri, iar apoi a majorat avantajul tot de la 7 metri. Cu multe nume noi în echipă, România duce lipsă de idei în atac, în timp ce Spania se apără grupat și agresiv. 3-0 după al treilea șapte pentru iberice. La acest scor intră pe teren și Cristina Neagu. Se vede din plin acest lucru: Cristina inventează o pasă genială, iar Pintea înscrie. Aceeași Neagu înscrie de la 7 metri (3-2 pentru Spania). Deși nu este nici pe departe la 100% din potențial, Cristina este incredibilă. Multe probleme pe centrul defensivei noastre, iar Spania profită (5-3). Navarro parează șutul puternic trimis de Perianu, iar România ratează șansa de a se apropia pe tabelă. După 10 minute, Spania conduce cu 5-3.





Așa cum era de așteptat, România începe partida cu Neagu pe bancă (nu este refăcută complet cea mai bună handbalistă a lui 2018)



A început partida

România are galerie chiar și în Japonia



S-au intonat cele două imnuri, un impresionant steag tricolor în tribune



​Cu o echipă decimată, România debutează la CM de handbal feminin contra Spaniei, una dintre favoritele la cucerirea unei medalii. Meciul poate fi urmărit în direct pe Digisport și Telekom Sport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 11:00.



Când vor avea loc meciurile României



30 noiembrie, ora 11:00, România vs Spania / Kumamoto Prefectural Gymnasium, Nishi-ku



1 decembrie, ora 11:00, România vs Senegal / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro



3 decembrie, ora 12:00, România vs Kazakhstan / Yatsushiro General Gymnasium, Yatsushiro



4 decembrie, ora 08:00, România vs Muntenegru / Kumamoto Prefectural Gymnasium, Nishi-ku





