CSM București i-a prelungit contractul antrenorului Adrian Vasile

CSM București a anunțat, vineri, pe site-ul oficial, că i-a prelungit contractul lui Adrian Vasile, numit în funcția de antrenor principal la începutul lunii octombrie. Cu el pe banca tehnică, "tigroaicele" au un bilanț pozitiv: șapte victorii, două egaluri și două înfrângeri. Noua înțelegere dintre CSM și tehnicianul de 37 de ani va expira în luna iunie a anului 2021 și cuprinde obiective interne și internaționale.





"Clubul Sportiv Municipal din București își dorește performanță la cel mai înalt nivel la echipa feminină de handbal, iar pentru a realiza acest lucru stabilitatea la nivelul băncii tehnice este un punct-cheie.





Oficialii echipei susținute de Primăria Capitalei au făcut un pas important în acest sens. Concret, CSM București a decis prelungirea cu un an a contractului antrenorului Adrian Vasile, a cărui înțelegere expira în vara anului 2020.





“Trebuie să mulțumesc clubului pentru încrederea pe care mi-a acordat-o în toți acești ani! Am avut șansa să mă alătur acestui club și proiectului încă de la început. Am lucrat împreună cu mulți antrenori de la care am avut multe de învățat. Pentru mine, să fiu antrenorul echipei mele de suflet, în orașul în care m-am născut, este o mare onoare!” - Adrian Vasile, antrenor principal CSM București.





Rezultatele înregistrate de CSM cu Adrian Vasile antrenor principal:

șapte victorii, două egaluri și două înfrângeri

Champions League: Rostov Don – CSM București 23-22.









Multumiți de parcursul echipei din luna octombrie până în prezent (de când tehnicianul a fost numit principal), de atmosfera de la lot și de felul în care decurge colaborarea dintre el și handbaliste, această hotărâre reprezintă continuarea firească pentru un club de talie mondială, precum CSM București.Ca și până acum,Champions League: Team Esbjerg -22-24Champions League: CSM București - Rostov Don 23-23Liga Națională:– Dunărea Brăila 33-26Champions League:– MKS Perla Lublin 35-19Liga Națională:- Măgura Cisnădie 24-18Liga Națională: ”U” Cluj –23-36Champions League: MKS Perla Lublin –19-28Liga Națională: Corona Brașov – CSM București 30-30Champions League: CSM București – Team Esbjerg 21-25Liga Națională:- SCM Craiova 27-16