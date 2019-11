FIBA Europe Cup: U BT Cluj și CSM Oradea, adversare în Grupa J a competiției

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a câştigat Grupa G, după ce a învins formaţia rusă Enisei Krasnoiarsk, cu scorul de 97-83, miercuri seara, pe teren propriu, în timp ce campioana României, CSM CSU Oradea, s-a clasat pe locul secund în Grupa D, după un eşec usturător acasă cu Fribourg Olympic, 67-87. Echipa orădeană a avut în grupă o altă adversară din ţara noastră, vicecampioana naţională CSU Sibiu, care a ocupat locul patru.



Ironi Ness Ziona a câştigat Grupa B a competiţiei, cu şase victorii din şase meciuri, în timp ce Tsmoki Minsk s-a clasat pe locul secund în Grupa F, după BC Kiev Basket, cu trei victorii.



Cele două echipe româneşti se vor înfrunta în chiar prima etapă, pe 11 decembrie, la Cluj-Napoca, revanşa fiind programată pe 22 ianuarie, la Oradea.



Primele două clasate din grupă se vor califica în sferturile de finală ale competiţiei.



The #FIBAEuropeCup Second Round puzzle is complete! \uD83E\uDDE9



1️⃣6️⃣ teams continue their battle on for the \uD83C\uDFC6!



\uD83D\uDCDD https://t.co/DcOjfViF9w pic.twitter.com/I35ACeWUGq