​Cupa Challenge: CSM Bucureşti şi AHC Potaissa Turda şi-au aflat adversarele din optimi

CSM Bucureşti, deţinătoarea trofeului, va întâlni formaţia suedeză Alingsas HK, primul meci fiind programat în deplasare, pe 8-9 februarie, iar manşa secundă la Bucureşti, pe 15-16 februarie.



Potaissei Turda, care a cucerit trofeul în 2018, o va înfrunta pe BSV Berna, primul meci urmând să aibă loc în deplasare.



CSM Bucureşti s-a calificat în dauna echipei belaruse HC Maşeka, după 34-28 şi 25-28, ambele partide având loc în deplasare, la Moghilev.



Alingsas HK a obţinut o dublă victorie în turul al treilea, în faţa echipei olandeze JD Techniek Hurry-Up, cu 32-21 şi 37-26. Echipa ocupă locul al treilea în Suedia, cu 22 de puncte (13 jocuri), devansată de HK Malmoe, 23 puncte, şi Ystads IF HF, 22 puncte, ambele din 14 meciuri.



Potaissa a trecut în turul al treilea de formaţia letonă ZRHK TENAX Dobele, după 38-35 în deplasare şi 32-32 pe teren propriu.



BSV Berna a avut-o adversară în turul al treilea pe HC Donbas (Ucraina), de care a trecut după 25-26 şi 36-27, ambele meciuri având loc în Ţara Cantoanelor.



Programul optimilor Cupei Challenge:

AEK Atena HC (Grecia) - Drammen HK (Norvegia)

AS SGS Ramhat Hashron (Israel) - HC Victor Stavropol (Rusia)

Beykoz BLD SK (Turcia) - Valur Reykjavik (Islanda)

Halden Topphandball (Norvegia) - HC Neva Sankt Petersburg (Rusia)

AM Madeira Andebol SAD (Portugalia) - HCB Karvina (Cehia)

HC Dukla Praga (Cehia) - Red Boys Differdange (Luxemburg)

BSV Berna (Elveţia) - AHC Potaissa Turda (România)

Alingsas HK (Suedia) - CSM Bucureşti (România)



