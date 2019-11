VIDEO Rugby: Atmosferă de carnaval - Campionii mondiali, primiți ca niște eroi în Africa de Sud

Mii de persoane au sărbătorit marţi întoarcerea în Africa de Sud a câştigătorilor Cupei Mondiale de rugby 2019, într-o atmosferă de carnaval, inedită într-o ţară aflată în criză, la un sfert de secol după căderea apartheid-ului, scrie AFP, potrivit Agerpres.





Ridicaţi la rangul de "eroi" după triumful în faţa Angliei (32-12), în finală, sâmbătă la Yokohama, componenţii naţionalei Springboks au debarcat în grupuri mici, pe aeroportul din Johannesburg.



Primul val, aflându-i în frunte pe Pieter-Steph du Toit, desemnat Jucătorului anului de World Rugby, şi pe Faf de Klerk, a fost întâmpinat cu scandări şi dansuri de o maree umană în culorile verde şi auriu.



Căpitanul naţionalei sud-africane, Siya Kolisi, purtând în braţe trofeul William Webb Ellis, şi selecţionerul Rassie Erasmus au coborât la rândul lor în scandările suporterilor, care au cântat imnul naţional precum şi "We are the champions", celebra melodie a trupei Queen.





"Ştiam că putem oferi puţină speranţă oamenilor. Am câştigat deoarece ne-am dorit foarte mult asta. Toţi aceşti oameni aflaţi aici ne-au dat un motiv să ne dorim acest lucru şi mai mult", a declarat Siya Kolisi, primul căpitan de culoare din istoria naţionalei sud-africane.



"Ceea ce am dori să perpetuăm este ceea ce vedem aici. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit pentru a ne întâmpina în această seară", a spus la rândul său Rassie Erasmus, care a sărbătorit marţi împlinirea vârstei de 47 ani.



Componenţii naţionalei Springboks urmează să participe joi la o serie de parade populare la Pretoria, Johannesburg, Soweto, Durban, East London, Port Elizabeth şi Cape Town.



Cupa Mondială cucerită sâmbătă este a treia din istoria rugby-ului sud-african, după cele din 1995 şi 2007.