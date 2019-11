​NBA - dopaj: John Collins (Atlanta Hawks), suspendat 25 de meciuri după ce a fost depistat pozitiv la un control

Suspendarea intră în vigoare imediat, testele ieşind pozitive la un hormon de creştere, GHRP-2.





''Am înţeles impactul pe care acest caz îl are asupra a ceea ce încercăm să realizăm împreună în acest sezon şi sunt incredibil de frustrat şi dezamăgit de mine pentru că am adus echipa în această situaţie. Întotdeauna am acordat o atenţie deosebită la tot ceea ce am luat, dar acest supliment conţinea o substanţă despre care nu ştiam că este interzisă'', a spus John Collins, ce are o medie de 17 puncte şi 8,8 recuperări de la începutul sezonului în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).





Decizia luată de oficialii NBA a venit la mai puţin de două săptămâni de la o alta similară, luată în cazul pivotului formaţiei Phoenix Suns, Deandre Ayton, de asemenea suspendat 25 de meciuri pentru utilizarea unei substanţe interzise.