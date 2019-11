Cristina Neagu, după revenirea pe teren: "Este o zi specială pentru mine. Sper să pot juca în continuare"

Handbalista Cristina Neagu a declarat, duminică, după meciul câştigat de CSM Bucureşti în faţa echipei MKS Lublin, în Liga Campionilor, că pentru ea este o zi specială şi că este foarte mulţumită, potrivit News.ro.

“Sunt foarte bucuroasă pentru că am câştigat astăzi. Am făcut o treabă bună şi plecăm acasă cu toate punctele. Este o zi specială pentru mine, am revenit după aproape zece luni de la operaţie. A fost o perioadă grea pentru mine, recuperarea nu a decurs aşa cum doream. Înseamnă mult pentru mine că am jucat aici primele minute. Sper ca genunchiul meu să fie ok şi să pot juca în continuare săptămâna viitoare. Per total sunt foarte mulţumită”, a spus Neagu în conferinţa de presă de după confruntarea din Polonia.





Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 28-19, formaţia MKS Perla Lublin, într-un meci din grupa B a Ligii Campionilor, la care Cristina Neagu a jucat pentru prima dată după decembrie 2018.





Neagu a înscris patru goluri.