VIDEO Africa de Sud este noua campioană mondială la rugby (32-12 vs Anglia)

Sâmbătă, la Yokohama s-au confruntat echipele:

Africa de Sud: Willie Le Roux (min.68 Frans Steyn) - Chelsin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian De Allende, Makazole Mapimpi - Handre Pollard, Faf De Klerk (min.77 Elton Jantjies) - Thomas Du Toit, Duane Vermeulen, Siya Kolisi (căpitan, min.64 Francois Louw) - Lodewyk De Jager (min.22 Franco Mostert), Eben Etzebeth (min.60 RG Snyman) - Frans Malherbe (min.44 Vincent Koch), Mbongeni Mbonambi (min.22 Malcolm Marx), Tendai Mtawarira (min.44 Steven Kitshoff). Selecţioner: Rasssie Erasmus.

Anglia: Elliot Daly - Anthony Watson, Manu Tuilagi, Owen Farrell (căpitan), Jonny May (min.70 Jonathan Joseph) - George Ford (min.50 Henry Slade), Ben Youngs (min.75 Ben Spencer) - Sam Underhill (min.60 Anthony Wilson), Billy Vunipola, Tom Curry - Courtney Lawes (min.41 George Kruis), Mario Itoje - Kyle Sinckler (min.3 Dan Cole), Jamie George (min.60 Luke Cowan-Dickie), Mako Vunipola (min.46 Joe Marler). Selecţioner: Eddie Jones.

Arbitru: Jerome Garces (Franţa).

Your Rugby World Cup 2019 champions, @Springboks ! 1995 #WebbEllisCup 2007 #WebbEllisCup 2019 #WebbEllisCup #RWC2019 #RWCFinal pic.twitter.com/MTGffZd5yR

După o partidă extrem de echilibrată până spre final, sud-africanii s-au impus datorită supremaţiei pe care au avut-o în pachetul de înaintare, în special în primul mitan, şi apărării extrem de precise, adversarii lor făcând mai multe greşeli tehnice, cedând şi din punct de vedere psihic în ultimele minute ale partidei.

Încă de la început, Springboks au încercat să-şi impună jocul şi chiar în minutul 2, Handre Pollard a ratat o lovitură de penalitate, însă nu a mai făcut-o în minutul 9 când a reuşit deschiderea scorului.

Englezii au avut prima acţiune mai legată abia în minutul 20, încheiată cu 3 puncte puse pe tabelă de Owen Farrell.

Duelul transformerilor a continuat, Pollard readucând pe Springboks în avantaj în minutul 22, Farrell egalând în minutul 34. Până la pauză însă, pe fondul unei dominări clare în grămezi care i-a determinat pe ''trandafiri'' să comite infracţiuni în joc, Pollard a mai concretizat alte două lovituri de pedeapsă, scorul pauzei fiind 12-6 pentru Africa de Sud.

Prima parte a mitanului secund nu a fost mult diferită de prima repriză. Englezii, deşi au reuşit să echilibreze situaţia în grămezile ordonate, nu au putut să desfacă apărarea adversarilor, tot sud-africanii marcând alte trei puncte prin acelaşi Pollard în minutul 45, înainte ca Farrell să reducă iarăşi diferenţa în minutul 51. În minutul 54, căpitanul Angliei a ratat prima sa lovitură de pedeapsă, dând posibilitatea sud-africanilor să se distanţeze, prin concretizarea unei noi lovituri de penalizare, transformată de Pollard în minutul 57, scorul devenind 18-9.

Au urmat minute în care Anglia a încercat, fără succes, să deschidă jocul cu acţiuni rapide pe treisferturi pentru a recupera decalajul de pe tabela de marcaj, însă ''trandafirii'' au comis greşeli, chiar dacă Farrell a mai adus alte trei puncte printr-o lovitură de penalitate.

Minutul 66 a fost şi momentul psihologic al confruntării, când în urma unei bâlbâieli a balonului, acesta a fost recuperat de Springboks, Makazole Mapimpi izbutind primul eseu al meciului, transformat de Pollard, care a dus scorul la 25-12. Englezii nu s-au mai regăsit apoi pe teren, au cedat iniţiativa, iar Chelsin Kolbe a închis meciul cu eseul din minutul 73, transformat de acelaşi Pollard.

Fără a juca senzaţional, cu un meci pierdut în faza grupelor în faţa Noii Zeelande (13-23), Africa de Sud reuşeşte să intre în posesia celui de-al treilea său trofeu mondial, după cele câştigat la ediţiile din 1995 şi 2007.

Anglia, care a părut că şi-a epuizat toate ''armele'' în semifinala câştigată în faţa All Blacks, meci despre care selecţionerul Eddie Jones spunea că a fost pentru ''trandafiri'' ca o veritabilă finală, rămâne cu un singur trofeu mondial, câştigat la ediţia din 2003, şi se mulţumeşte cu titlul de vicecampioană.

Incredible scenes as @Springboks bench goes wild after winning Rugby World Cup 2019#ENGvRSA #RWC2019 #RWCFinal pic.twitter.com/zU3ssS68Rt