Baschet 3x3: Echipa feminină a României, calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo

FIBA a anunţat vineri cele opt echipe calificate direct la JO de la Tokyo, unde baschetul 3x3 se va afla la prima apariţie.



Între cele patru echipe feminine se numără şi România, ca urmare a clasării pe locul 4 în rankingul internaţional.



Cele patru echipe calificate sunt: Rusia, China, Mongolia, România.

Celelalte patru echipe care vor participa la turneul olimpic feminin de baschet 3x3 de la Tokyo vor fi stabilite anul viitor, după disputarea a două turnee preolimpice de calificare.



La masculin s-au calificat direct Serbia, Rusia, China şi Japonia.



Competiţia va avea loc în perioada 25-29 iulie.



