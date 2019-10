LeBron James, nevoit să-și părăsească locuința din cauza incendiilor din California

Incendiile care continuă să se răspândească în California au obligat zeci de mii de oameni să-și părăsească locuințele. Printre ei se află și LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers din NBA, informează L'Equipe.

La câteva ore după succesul cu Charlotte Hornets în Staples Center din Los Angeles, LeBron James, superstarul celor de la LA Lakers, a anunțat pe Twitter că a trebuit să-și părăsească locuința în miezul nopții, alături de familia sa, din cauza incendiilor care devastează California de câteva zile, în special în zona Los Angeles.

"Aceste incendii nu sunt o glumă. A trebuit să evacuăm și să căutăm, deocamdată fără succes, camere pentru noapte", a scris triplul campion NBA pe contul său de Twitter, înainte de a indica că a găsit în sfârșit un adăpost.

La fel ca LeBron James, zeci de mii de oameni din zonă au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza incendiilor violente.



Man these LA \uD83D\uDD25 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! \uD83E\uDD26\uD83C\uDFFE‍♂️